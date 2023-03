BVB bangt um Torhüter Gregor Kobel - Untersuchung am Samstag

Dortmund. Beim 2:1-Sieg gegen Leipzig muss BVB-Torhüter Gregor Kobel kurzfristig passen. Noch ist unklar, ob er am Dienstag gegen Chelsea auflaufen kann.

Den Beobachtern im Dortmunder Stadion bot sich ein ungewohntes Bild: Das Bundesligaspiel gegen RB Leipzig war noch gar nicht angepfiffen, die BVB-Profis absolvierten das übliche Aufwärmritual, zu dem auch Torschüsse gehören. Doch im Kasten stand nicht wie gewohnt der zweite Torhüter Alexander Meyer, es war auch kein anderer BVB-Keeper auf dem Platz, sondern Matthias Kleinsteiber, der Torwarttrainer - einst selbst Zweitligatorwart, inzwischen aber mit 45 Jahren nicht mehr bereit für höchstes Niveau.

BVB ohne weiteren Torwart auf der Bank

Der Grund für Kleinsteibers ungewohnte Rolle klärte sich bald auf: Stammtorhüter Gregor Kobel hatte sich verletzt, als sich die Torhüter warmmachten, bei der letzten Aktion fuhr ihm der Schmerz in die Glieder. Und Meyer, der eigentlich auf der Bank hätte sitzen sollen, wurde kurz vor Anpfiff in die Startelf gespült - und sollte sich nicht mehr dem Risiko aussetzen, sich beim Schusstraining zu verletzen. Einen weiteren Schlussmann nämlich hatte der BVB nicht auf der Bank.

"Für mich war das ein Sprung ins kalte Wasser", sagte Meyer, nachdem die Partie abgepfiffen und ein 2:1-Sieg gegen Leipzig eingefahren war. Als er nach dem Aufwärmen in die Kabine ging, "wusste nicht, ob Greg spielen kann oder nciht. Aber er hat mir gleich signalisiert, dass es nicht geht." Nicht viel Zeit also, sich mental auf die neue Rolle vorzubereiten, aber Meyer war trotzdem froh, dass er "nach so langer Zeit wieder spielen konnte und auch da sein konnte für die Mannschaft".

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobt Ersatzmann Alexander Meyer

Und das war er: In der 69. Minute verhinderte er gegen den durchgebrochenen André Silva den Anschlusstreffer, in der 95. Minute riss er bei Emil Forsbergs Schuss aus dem Rückraum die Arme hoch und rettete dem BVB den knappen Sieg. "Hut ab", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl den Ersatzmann. "Er hat erst ganz kurz vorher erfahren, dass er reinkommt, war aber immer präsent."

Und dennoch hofft man beim BVB nun, dass die etatmäßige Nummer 1 Kobel bis Dienstag wieder fit wird - dann nämlich spielt der BVB sein Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea (21 Uhr/Prime). Es gilt, einen knappen 1:0-Vorsprung zu verteidigen, da kann man einen starken Torhüter gut gebrauchen. "Ob es für Dienstag reicht, kann ich noch nicht sagen", meinte Kehl am späten Freitagabend. "Wir werden Samstag genauere Untersuchungen durchführen." Und dann sollte man wissen, ob es reicht - oder ob wieder Meyer im Tor stehen darf. "Ich versuche mich immer so vorzubereiten, als würde ich spielen", sagte der. "Wenn ich gebraucht werde, will ich da sein."

