BVB live im TV BVB bei Lazio Rom: So wird die Champions League im TV und Live-Stream übertragen

Dortmund. Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase trifft der BVB auf Lazio. Wir erklären, wo das Spiel im Live-Stream und TV läuft.

Es geht wieder los. An diesem Dienstag startet die Champions League endlich wieder mit der Gruppenphase – und auch Borussia Dortmund ist dabei. Am 1. Spieltag trifft der BVB in Rom auf Lazio.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch alle Partien live der Champions League live im TV oder Live-Stream übertragen – auch Rom gegen Dortmund. Sky und DAZN teilen sich allerdings die Übertragungsrechte der Königsklasse. Um wirklich alle Spiele schauen zu können, werden also zwei Abonnements benötigt.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wo die Partie zwischen Lazio und dem BVB übertragen wird.

BVB bei Lazio Rom: Die Rahmendaten

Partie: Lazio Rom gegen Borussia Dortmund

Datum: 20. Oktober 2020

Anstoß: 21.00 Uhr

Ort: Stadio Olimpico, Rom (Italien)

Schiedsrichter: Clément Turpin

BVB bei Lazio Rom live im TV sehen – so geht’s

Das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Lazio Rom und dem BVB wird am Dienstag live bei Sky im TV übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 18.30 Uhr, Anstoß des Spiels ist um 21.00 Uhr.

Borussia Dortmunds Erling Haaland (r.) bejubelt gemeinsam mit Jadon Sancho einen Treffer. Foto: firo

Um das Spiel allerdings schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abo. Aktuelle Angebote und Preise finden Sie auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

Lazio gegen BVB im TV: Die wichtigsten Infos:

Übertragender TV-Sender: Sky

Beginn der Vorberichterstattung: 20.30 Uhr

Experten im Studio: Dietmar Hamann, Mirko Slomka

Moderator: Michael Leopold

Kommentator: Kai Dittmann

BVB bei Lazio im Live-Stream sehen – so geht’s

Fans des BVB haben auch die Möglichkeit, das Spiel bei Lazio Rom im Live-Stream zu sehen. Auch das können allerdings nur Sky-Kunden. Denn der Sender bietet seien Abonnenten einen Stream, in dem der Champions-League-Kracher parallel zur Übertragung im TV geschaut werden kann.

Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund. Foto: firo

Dafür benötigen Sie lediglich die Sky-Go-App. Diese steht in allen gängigen Stores zum Download bereit (etwa Apple-Store, Google-Play-Store).

Alternativ bietet sein Fußballfans auch das Sky-Ticket an. Hier können Sport-Inhalte auch ohne Abo-Bindung geschaut werden - etwa mit dem Supersport-Monat (29.99 Euro) oder dem Sport-Monat (9,99 Euro). (rh)