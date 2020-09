Traf bei Dortmunds letztem Gastspiel in Augsburg: Erling Haaland (l.)

BVB live im TV BVB beim FC Augsburg heute im Live-Stream und TV sehen: So geht’s

Dortmund Der BVB muss in der Bundesliga beim FC Augsburg ran. Wir erklären, wie Sie das Spiel heute im Live-Stream und TV sehen können.

Nach dem souveränen 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach steht für Borussia Dortmund am Samstag das zweite Spiel der neuen Fußball-Bundesligasaison an. Dafür reist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre zum FC Augsburg.

Anstoß der Partie im Augsburger Stadion ist am Samstag um 15.30 Uhr.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des BVB beim FC Augsburg am Samstag heute live im TV und Live-Stream sehen können.

BVB beim FC Augsburg: Anstoß, Datum, Stadion

Begegnung: FC Augsburg – Borussia Dortmund

Anstoß: Samstag, 26.09.2020, 15.30 Uhr

Stadion: WWK-Arena, Augsburg

Wer zeigt FC Augsburg gegen den BVB heute live im TV?

Einfache Frage, einfache Antwort. Wie alle Begegnungen heute live um 15.30 Uhr wird die Partie des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund bei Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Die Zuschauer haben dabei die Wahl, ob sie das Match im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen möchten.

Giovanni Reyna und Jude Bellingham. Foto: firo

Um das Spiel jedoch schauen zu können, benötigen Fans des BVB und FCA ein Abonnement von Sky oder das Sky-Ticket. Preise und aktuelle Angebote entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage.

Beginn der Übertragung: 14.00 Uhr

Moderator: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Kommentator von FCA-BVB: Kai Dittmann

BVB beim FC Augsburg im Live-Stream sehen: So geht’s

Als Alternative zur Übertragung im Pay-TV steht Kunden von Sky auch ein Live-Stream zur Verfügung. Abrufbar ist dieser via SkyGo – am besten mit der passenden SkyGo-App, die in allen gängigen Stores heruntergeladen werden kann .

Mit Sky-Go können Sky-Kunden alle Inhalte auch im Live-Stream von ihren mobilen Geräten abrufen, die sie im Abonnement haben. Nicht-Abonnenten haben mit dem Sky-Ticket ebenfalls die Möglichkeit, das Spiel zwischen Augsburg und Dortmund im Live-Stream zu schauen.

BVB beim FC Augsburg heute im Live-Ticker

Fans von Borussia Dortmund und dem FC Augsburg, die nicht die Möglichkeit haben, das Bundesligaspiel live bei Sky zu sehen, können auf einen der zahlreichen Live-Ticker im Netz zurückgreifen, um während der 90 Minuten auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit 3:0 gewann der BVB das Duell gegen Borussia Mönchengladbach am ersten Spieltag. Kann der BVB um Erling Haaland (r.v.) auch in Augsburg am Samstag jubeln? Bei uns verpassen Sie keine Infos rund um Borussia Dortmund. Foto: dpa

Auch wie von Funke Sport bieten einen solchen Ticker auf unserer Seite an – natürlich kostenlos. Neben schnellen Aktualisierungen bei Großchancen, Toren und sonstigen Highlights werden Sie dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Teams versorgt.