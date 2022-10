BVB beim FC Sevilla im TV und Live-Stream: Alle Infos zur Übertragung der Partie

Die zwischenzeitliche Führung im Spiel bei Manchester City durch Jude Bellingham reichte Borussia Dortmund nicht. Am Ende gewannen die Citizens 2:1.

Essen. Am dritten Spieltag der Champions League gastiert Borussia Dortmund am Mittwoch beim FC Sevilla. Wir erläutern, wie Fans das Spiel im TV sehen.

Für Borussia Dortmund geht es in der Champions League am Mittwoch weiter. Im dritten Gruppenspiel ist der BVB um 21 Uhr beim FC Sevilla zu Gast. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen den FC Kopenhagen, unterlag die Mannschaft von Edin Terzic unglücklich 1:2 bei Manchester City. Mit drei Punkten ist der BVB derzeit Zweiter, Sevilla kam nach der 0:4-Pleite gegen die Citizens in Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus.

Borussia Dortmund muss in Sevilla allerdings erneut auf Marco Reus, Mats Hummels, Marius Wolf und Giovanni Reyna verzichten. Das Quartett ist gar nicht erst mit ins Flugzeug gestiegen. Dafür ist Torhüter Gregor Kobel wieder zurück - es ist aber wohl eher unwahrscheinlich, dass er schon in Sevilla sein Comeback feiern wird.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wo das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem BVB am Mittwoch live im Live-Stream und TV übertragen wird.

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund live sehen: Anstoß, Datum, Ort

Begegnung : FC Sevilla gegen Borussia Dortmund

: FC Sevilla gegen Borussia Dortmund Wettbewerb : UEFA Champions League

: UEFA Champions League Datum : 05.10.2022

: 05.10.2022 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

FC Sevilla gegen BVB: Hier können Sie die Partie im TV und Live-Stream sehen

Seit der Champions-League-Saison 2021/22 gibt es in Deutschland einige Änderungen, was die TV-Übertragung der Spiele angeht. Erstmals sind keine Partien der Königsklasse mehr live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte für die aktuelle Periode verloren. Rechteinhaber sind die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video.

Muss in Sevilla auf seinen Kapitän verzichten: BVB-Coach Edin Terzic. Foto: Marius Becker/dpa

Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund gibt es am Mittwoch in voller Länge live auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst besitzt nahezu die Rechte für die komplette Champions-League-Saison, lediglich ein Dienstagsspiel läuft exklusiv bei Amazon Prime Video. DAZN beginnt mit der Übertragung um 20.15 Uhr. Kommentator ist Jan Platte, als Experte fungiert der Weltmeister von 2014, Sami Khedira.

FC Sevilla gegen BVB: Hier verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker

Haben Sie am Mittwochabend bereits Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet unser Live-Ticker zum Spiel FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel FC Sevilla gegen Borussia Dortmund gibt es auch auf unserem Portal.

