Borussia Dortmund BVB: Bellingham erstmals für England nominiert – Debüt in Deutschland?

Essen. Große Ehre für den Dortmunder Jude Bellingham. Das Top-Talent des des BVB wurde für die englische Nationalmannschaft nachnominiert.

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham steht vor seinem Debüt für die englische Fußball-Nationalmannschaft. Trainer Gareth Southgate berief den 17-Jährigen am Dienstagmittag nachträglich in den Kader für die kommenden Länderspiele, da in James Ward-Prowse vom FC Southampton und Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool zwei seiner Profis verletzungsbedingt ausfallen.

Sollte Bellingham in den kommenden Begegnungen gegen Irland (12.11) in Belgien (15.11) oder gegen Island (18.11) zum Einsatz kommen, wäre er der drittjüngste Debütant der Three Lions. Jünger als der Dortmunder waren bei ihrem Debüt nur Theo Walcott (2006, 17 Jahre, zwei Monate und 14 Tage) und Wayne Rooney (2003, 17 Jahre, drei Monate und 19 Tage).

Wegen Corona-Einreiseregeln: BVB-Talent Bellingham könnte in Deutschalnd für die Thee Lions debütieren

Möglich ist, dass Bellingham sein Debüt sogar auf deutschem Boden feiert. Denn aufgrund von Corona-Regeln in Großbritannien ist aktuell noch offen, ob die Isländer für die angesetzte Nations-League-Partie in England einreisen dürfen. Drei Tage vor der Partie, die eigentlich im Londoner Wembley Stadion ausgetragen werden sollte, spielt Islands Nationalteam in Dänemark.

Seit Samstag zählt Dänemark in Großbritannien allerdings zu den Ländern, aus denen die Einreise für Nicht-Briten verboten ist. Grund dafür ist ein mutierter Covid-19-Erreger, der in Dänemark von Nerzen auf Menschen übertragen wurde. (rh)