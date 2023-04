BVB-Boss Watzke bekräftigt nach Bayern-Pleite: Wollen Meister werden

Dortmund. Borussia Dortmunds Chef Hans-Joachim Watzke spricht im BVB-Stadion über die überraschende Bayern-Pleite und die Ziele seiner Dortmunder.

Es ist die große Chance für Borussia Dortmund: Der FC Bayern München hat am Samstagmittag gegen den FSV Mainz 1:3 verloren, nun kann der BVB die Chance nutzen, Tabellenführer zu werden und im Meisterschaftsrennen ein Ausrufezeichen zu setzen. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (hier geht es zum Live-Ticker) sprach BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim TV-Sender Sky über die anstehenden 90 Minuten, und er bekräftigte: „Wir wollen Deutscher Meister werden.“

Einer Aussage, die nach dem erschreckenden 3:3 gegen den VfB Stuttgart vergangene Woche noch belächelt worden wäre. Nun aber stolperten die Bayern tatsächlich erneut. „Momentan verspüre ich mehr Druck denn je“, gestand Watzke. Ob er noch einmal an einen solchen Ausrutscher der Bayern geglaubt hätte? „Das hat mich nicht komplett umgehauen“, sagte der BVB-Boss. „Mainz ist ein sehr starker Gegner und die Bayern hatten Mittwoch gegen City in der Champions League gespielt und sind ausgeschieden – das macht ja auch etwas mit einer Mannschaft.“

BVB-Entscheidung über Reus-Verlängerung fällt bald

Zur Zukunft von Marco Reus äußerte sich der 63-Jährige auch. Wird der Publikumsliebling einen neuen Vertrag erhalten? „Die Entscheidung fällt in wenigen Tagen“, so Watzke. „Ich gebe keine Tendenzen ab. Aber er ist ein sehr verdienter Spieler.“ Trainer Edin Terzic hatte zuvor ebenfalls seine Wertschätzung für den Kapitän bekräftigt. „Ich arbeite extrem gerne mit Marco Reus“, sagte der 40-Jährige vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Watzke hatte am Samstag auch die Aussagen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gelassen gekontert. Der CSU-Politiker hatte zum Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft gesagt: „Die Dortmunder sind eigentlich fast zu doof, um Deutscher Meister zu werden.“ Söder setzt im Meisterschaftskampf auf den Champion aus Bayern. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir Deutscher Meister werden. Die Dortmunder helfen einem.“ Die Antwort des BVB-Chefs. „Die Antwort kommt spätestens in fünf Wochen...“, sagte Watzke der „Bild“-Zeitung. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprang Watzke mit einem Augenzwinkern zur Seite. „Dortmund ist einfach schlau - die Bayern in Sicherheit wiegen, die Bundesliga für die Fans spannend halten und dann zuschlagen…“, sagte der CDU-Politiker.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB