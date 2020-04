BVB-Boss Watzke: Fußball beansprucht keine Sonderrolle

Dortmund. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagt: Es gibt keine Lex Fußball. Und er hofft nach der Corona-Krise auf mehr Demut in der Branche.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke widerspricht Wortmeldungen, nach denen der Profifußball in Deutschland in der Corona-Krise eine Sonderrolle beansprucht. „Es geht nicht um eine Lex Fußball, es geht um die Möglichkeit, unserem Beruf nachzugehen“, sagte der 60-Jährige bei „Sky Sport News HD“. Der Fußball wolle „nicht im Ansatz eine Sonderrolle“.

Der BVB-Boss verwies auf den Gehaltsverzicht bei den BVB-Profis, durch den Kurzarbeit im Klub verhindert worden sei. „Wir fordern keine staatliche Unterstützung, sondern haben ein Konzept entwickelt, dass viel Geld kostet“, so Watzke. „Wir wollen keine Sonderstellung, wir wollen aber auch nicht benachteiligt werden.“ Es dürfe nicht zum Nachteil des Fußballs werden, dass „er gesellschaftlich eine so dominierende Stellung hat, dass man sagt, man muss alles tun, damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht, der Fußball bekommt eine Sonderbehandlung“.

Gleichzeitig warnte Dortmunds Geschäftsführer vor den dramatischen Folgen, sollte die Politik das Sicherheitskonzept des Fußballs und damit auch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Mai ablehnen: „Wenn man unser Konzept jetzt ablehnt, wird das auch in acht Wochen passieren, denn besser geht es nicht“, meinte er. Und: „Wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab. Dann wird es sie in der Form, in der wir sie gekannt haben, nicht mehr geben.“

Watzke: Klubs drohen Insolvenzen

Auch er sei kein Freund von Geisterspielen, aber: Wenn man den Fußball in seiner jetzigen Form retten wolle, sei es anders nicht möglich. Sollte nicht bald wieder gespielt werden, seien Insolvenzen von Klubs zu erwarten. „Davon kann man ausgehen“, meinte Watzke, der dann weitere dramatische Entwicklungen voraussieht: „Dann kommen auch sogenannte weiße Ritter, die Geld geben, und dafür sorgen, dass die 50+1-Regel fällt“, sagte er. Jene Regel also, die bislang im deutschen Fußball verhindert, dass Investoren die Stimmenmehrheit in einem Klub übernehmen können. „Dann wird alles, was wir oft im Auslandkritisieren, auch hier kommen, dann werden die Eintrittspreise höher und es wird weitere Exzesse geben.“ Man müsse „aufpassen, dass es nicht Entwicklungen gibt, die nicht zurückgedreht werden können“.

Der BVB werde länger durchhalten als die meisten anderen Klubs, weil er in den vergangenen Jahren Rücklagen geschaffen habe. Aber auch die Borussia werde hart getroffen: „Wir haben seit sechs Jahren nicht einen Euro Schulden gemacht, daran werden wir jetzt nicht vorbeikommen.“ Werde aber bis Ende des Jahres oder gar noch länger kein Bundesliga-Fußball gespielt, „dann gehen auch beim BVB irgendwann die Lichter aus“.

Watzke mahnte auch, dass der Profifußball „zu Maß und Mitte zurückfinden“ müsse: „Wir tun alle gut daran, zu überlegen, wie es kommt, dass Teile der Gesellschaft uns so kritisch sehen, während das vor Wochen noch völlig anders war“, meinte er. Dazu beigetragen hätten sicherlich die immer höheren Ablösesummen und Gehälter. „Aber wir leben in Deutschland nicht auf einer Insel der Seligen, das macht es schwierig. Aber wenn jetzt international die Erkenntnis greift, dass das Eis dünn ist, hilft das bestimmt.“ Man müsse auch den Spielern klar machen, dass sie einen sehr privilegierten Beruf ausübten und das Verfehlungen wie das Protzen mit Goldsteaks schädlich seien. „Ich hoffe und wünsche, dass nach Corona alles ein bisschen zurückgedreht wird“, so Watzke.

BVB-Boss Watzke: Auch Mario Götze muss warten

Der BVB-Boss sprach auch über die personellen Planungen, etwa im Fall von Mario Götze, dessen Vertrag ausläuft. „Momentan liegt alles auf Eis, es nutzt nicht, wenn man Dinge für die Zukunft angeht, wenn man keine Planbarkeit hat.“ Irgendwann aber „wird das Gespräch mit Mario aufgenommen, das ist klar.“

André Schürrle, der im Sommer von seiner Leihe bei Spartak Moskau zurückkehre, „ist natürlich erst mal Vertragspartner von uns, er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Aber beide Seiten wissen, dass das keine einfache Geschichte wird, daher werden wir in den nächsten Wochen ergebnisoffene Gespräche führen.“