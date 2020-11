BVB-Boss Watzke: Haaland hat keine Klausel für vorzeitigen Wechsel

Dortmund. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist zuversichtlich, Dortmunds Topstürmer Erling Haaland auch über diese Saison hinaus halten zu können.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will Stürmer-Toptalent Erling Haaland auch über diese Saison hinaus halten. Auf die Frage, ob der 20-jährige Norweger dank einer Vereinbarung den Fußball-Bundesligisten im kommenden Jahr verlassen kann, antwortet Watzke der „Sport Bild“: „So eine Vereinbarung gibt es nicht.“

Darum gehe es aber auch nicht, vielmehr gehe es darum, die Spieler von „deinem Klub und deinen Plänen zu überzeugen. Wir haben den klaren Wunsch, dass Erling noch länger bei uns bleibt und wollen ihn und seinen Berater davon überzeugen“, sagte Watzke (61). Er sei dafür recht zuversichtlich. Der Vertrag von Haaland beim BVB läuft bis 30. Juni 2024. Zahlreiche Topvereine sollen den Stürmer auf der Liste haben.

Watzke glaubt weiter an Hummels im Nationalteam

Beim Blick in die Zukunft äußerte Watzke noch eine weitere Prognose. Diesmal ging es um den Dortmunder Abwehrchef Mats Hummels. Borussias Geschäftsführer glaubt weiter an EM-Chancen für den von Bundestrainer Joachim Löw ausgebooteten Hummels. „Wenn Mats, genauso wie Thomas Müller, sein überragendes Niveau hält, dann wird der Bundestrainer an beiden nicht vorbei kommen. Joachim Löw ist erfolgsorientiert. Da bin ich sicher“, sagte Watzke.

Hummels, Müller und Jerome Boateng war im März 2019 von Löw mitgeteilt worden, dass er nicht mehr mit ihnen plane. Seither haben die drei Weltmeister von 2014 nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt. (dpa)