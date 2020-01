BVB: Darum bergen die großen Investitionen auch Risiken

Es liegt natürlich auch an den sozialen Medien, dass Verhandlungen manchmal zäh wirken wie Kaugummi. Das Internet giert nach Neuigkeiten, während im Hintergrund über zweistellige Millionensummen gepokert wird. Dies nimmt Zeit in Anspruch. Deswegen zieht sich der Transfer von Emre Can zu Borussia Dortmund. Es wäre allerdings eine Überraschung, wenn der Nationalspieler heute nicht von Juventus Turin ins Revier wechseln würde. So oder so verdeutlicht diese Transferperiode die enormen Möglichkeiten des BVB, aus denen sich Chancen ergeben, aber auch Risiken.

Die Chancen liegen auf der Hand. Die Dortmunder konnten in diesem Winter ihren Kader verfeinern. In Erling Haaland haben sie eines der begehrtesten Talente angelockt. In Emre Can würde nun ein Nationalspieler kommen, der mit 26 Jahren den ganz großen Durchbruch vielleicht noch nicht geschafft hat, überall aber geschätzt wird. Die beiden könnten der Borussia natürlich nicht den Gewinn der Deutschen Meisterschaft garantieren, aber die Chancen erhöhen.

BVB muss Weiterentwicklung erkennen lassen

Gleichzeitig bergen die Investitionen eben auch Risiken. Ausreden existieren nun keine mehr. Die Mannschaft muss in der Rückrunde weniger schwanken als in den ersten 17 Bundesliga-Spielen. Sie muss eine Weiterentwicklung erkennen lassen. Ansonsten wird es für Trainer Lucien Favre eng. Ansonsten würde es auch im Umfeld schnell unruhiger werden.

Es lässt sich den Verantwortlichen zwar schwer vorwerfen, dass sie den Kader in Manier eines Spitzenklubs verstärken, aber dadurch steigen nun mal die Ansprüche. Bei holprigen Heim-Auftritten ertönen schnell Pfiffe. Beim BVB kommen und gehen die Spieler mittlerweile, es werden Millionen verschoben. Der Mannschaft aber gehen die Gesichter aus. Der Verein muss daher aufpassen, dass sich die sportliche Identität nicht nur noch über eine Sache definiert: Erfolg.