BVB: Darum sorgt sich Marco Reus um Top-Talent Moukoko

BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko könnte schon in diesem Jahr in der Bundesliga debütieren.

Dortmund. Im November könnte Youssoufa Moukoko mit 16 Jahren sein Profi-Debüt für den BVB geben. Marco Reus ist beeindruckt, hat aber dennoch Sorgen.

Youssoufa Moukoko dürfte den Rummel um seine Person mittlerweile gewohnt sein, dabei ist er erst 15 Jahre alt. Das Top-Talent von Borussia Dortmund produziert seit seiner Ankunft vom FC St. Pauli im Sommer 2016 in sämtlichen Altersstufen Tore wie am Fließband. Im November aber dürfte der Hype um Moukoko eine neue Dimension erreichen. Dann darf das Juwel des BVB mit 16 Jahren sein Profi-Debüt in der Bundesliga geben. Auf Antrag der Dortmunder hat die DFL die Altersgrenze gesenkt.

BVB-Kapitän Marco Reus mahnt nun davor, zu hohe Erwartungen an einen 16-Jährigen zu stellen. Gegenüber der Sportbild sagte der Nationalspieler: „Er ist ein Klasse-Junge und außergewöhnlich talentiert für sein Alter. Aber ich glaube, dass wir ihm alle einen großen Gefallen tun würden, wenn wir nicht so viel über ihn reden. Ich würde ihm wünschen, dass er sich ruhig entwickeln kann.“

BVB-Profi Reus erinnert sich an seine Anfänge

Der mittlerweile 30-jährige Reus spricht aus Erfahrung. Im Sommer 2009 wechselte er mit viel Vorschusslorbeeren von Rot Weiss Ahlen zu Borussia Mönchengladbach.

Reus erinnert sich: „Nach meinem Wechsel zu Gladbach – und da war ich immerhin schon 20 – hat mein damaliger Trainer Michael Frontzeck, nachdem mich die Medien als ‚Rakete‘ bezeichneten, getobt und ein Interview-Verbot für mich ausgesprochen. Wenn Youssoufa heute für unseren Nachwuchs spielt, berichten zehn Medien darüber. Über ihn gibt es bei YouTube unzählige Videos. Ich glaube nicht, dass das in dieser Intensität gut für ihn ist. Wie soll man das in dem Alter verstehen. Ich hätte es damals nicht gekonnt.“

BVB-Talent Moukoko stellt Rekord auf

Nachdem Moukoko 2018/2019 mit 50 Toren in 28 Spielen einen neuen Rekord in der B-Junioren-Bundesliga West aufstellte, hat er bei noch sechs ausbleibenden Spieltagen in der A-Junioren mit 34 Treffern bereits die nächste Bestmarke geknackt.

Ehe das Coronavirus die Fußballwelt lahm legte, sollte der gebürtige Kameruner mit den Profis des BVB trainieren und nach einer vereinbarten Pause in der U19 sein Comeback für die deutsche Juniorennationalmannschaft geben.