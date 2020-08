BVB: Das ist der Stand bei Passlack, Wolf und Gomez

Dortmund. Die meisten seiner zurückkehrenden Leihspieler hat der BVB bereits weitervermittelt - nur Passlack, Wolf und Gomez noch nicht. Das ist der Stand.

Einen Großteil der Arbeit hat Michael Zorc schon bewältigt. Für sieben Profis im Kader liefen im Sommer Leihgeschäfte aus, bei allen waren die Perspektiven in Dortmund überschaubar - weshalb der BVB-Sportdirektor die Aufgabe hatte, die Spieler weiterzuvermitteln.

Für vier Profis hat Zorc bereits eine Lösung gefunden. Bei Ömer Toprak war das einfach, dank des Klassenerhalts von Werder Bremen griff eine Kaufverpflichtung. Jeremy Toljan ist erst einmal weiterverliehen an US Sassuolo - inklusive einer Kaufverpflichtung, die nach einer bestimmten Anzahl Spielen greift und von der man in Dortmund davon ausgeht, dass sie in der kommenden Saison auch erreicht wird. Dzenis Burnic wechselte zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Und der noch ein Jahr laufende Vertrag mit André Schürrle wurde gegen eine Abfindung von etwa 2,5 Millionen Euro aufgelöst.