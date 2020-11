BVB: Das sagt Jadon Sancho zu seinem Traum-Freistoß gegen Brügge

Dortmund. Ein Tor, eine Vorlage: Jadon Sancho spielte beim Sieg des BVB gegen Brügge stark. Titel hält er in dieser Saison für möglich.

Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Brügge steht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Ein Unentschieden in den verbleibenden beiden Gruppenspielen gegen Lazio Rom und Zenit St. Petersburg reicht zum Weiterkommen.

Großen Anteil am letztlich souveränen Erfolg der Borussia hatte Offensivspieler Jadon Sancho, der nach durchwachsenem Start in die laufende Spielzeit nun besser in Schwung kommt. „Ich freue mich, dass ich spiele. Der Trainer und die Mannschaft glauben an mich, obwohl es zuletzt eine schwierige Situation für mich war“, sagte er bei DAZN. „Es war hart. So eine Leistung wie heute macht mir aber Mut und ich hoffe, schon bald an meine alte Form anknüpfen zu können“, führte er aus.

An gleich zwei Treffern war Sancho am Dienstagabend entscheidend beteiligt. Das 1:0 durch Erling Haaland konnte der 20-jährige Engländer vorbereiten, das 2:0 erzielte er bei Traum-Freistoß selbst. „Es war ein fantastisches Tor“, freute er sich. „Ich trainiere Freistöße regelmäßig und freue mich, dass es jetzt so geklappt hat.“

BVB-Star Jadon Sancho: "... dann können wir um die Meisterschaft spielen"

Nach gutem Saisonstart der Dortmunder Mannschaft scheinen für den BVB nun auch Titel im Rahmen des Möglichen zu liegen. „Ich hoffe darauf“, sagte Sancho auf Nachfrage. „Aber ich schaue immer von Spiel zu Spiel und wir wissen nicht, was passiert. Wenn wir aber jede Woche so spielen, können wir um die Meisterschaft kämpfen.“

In der Bundesliga liegen die Borussen nach dem achten Spieltag auf dem zweiten Rang – nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Bayern. (fs)