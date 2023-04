BVB-Trainer Edin Terzic war nach dem Dortmunder Fiasko in Stuttgart stinkig.

Borussia Dortmund BVB-Debakel in Stuttgart: Die Abrechnung von Edin Terzic wird in Dortmund nachhallen

Stuttgart. Borussia Dortmund verschenkt auf unerklärliche Weise zwei Punkte im Titelkampf. BVB-Trainer Edin Terzic holt nach dem 3:3 zum Rundumschlag aus.

Als sich Edin Terzic den Frust von der Seele schimpfte, war es im Stuttgarter Presseraum mucksmäuschenstill. Es kommt nicht oft vor, dass Bundesliga-Trainer einen Einblick in ihre Gefühlswelt preisgeben; der Profifußball ist meist ein Geschäft, in dem dreister gelogen wird als auf Beerdigungen. Aber Terzic, der darum kämpfen musste, die Fassung zu wahren, konnte nicht anders. In 90 Spielminuten und vor allem den sieben zusätzlichen Nachspielzeit hatte sich eine Menge angestaut. Borussia Dortmunds Fußballlehrer servierte nach dem wahnwitzigen 3:3 (2:0) beim VfB Stuttgart eine schonungslose Analyse, die beim Ruhrgebietsklub noch nachhallen wird.