BVB: Die Hoffnungen ruhen wieder auf Kapitän Marco Reus

Kann er am Sonntag in Berlin wieder jubeln? BVB-Kapitän Marco Reus, hier nach seinem Treffer Anfang September gegen Hoffenheim.

Dortmund. Marco Reus soll im Ligaspiel bei Union Berlin zurückkehren. Gegen den defensivstarken Spitzenreiter wird der BVB-Kapitän dringend gebraucht.

Nein, so will Edin Terzic das nicht stehenlassen: „Man darf Union Berlin nicht auf die Defensive reduzieren“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund, bevor er mit seiner Mannschaft am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Köpenick antritt. „Sie haben auch 16 Tore geschossen – und du brauchst ja Tore, um Erster zu sein.“ Das nämlich ist die recht einfache Faustregel in der Bundesliga: Wer keine Tore kassiert, steigt vermutlich nicht ab. Wer viele Tore schießt, findet sich vermutlich weit oben in der Tabelle wieder.