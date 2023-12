BVB: Edin Terzic lobt und bangt um Karim Adeyemi

Dortmund. Der Flügelstürmer überzeugt im Spiel gegen PSG nach vielen Wochen mal wieder. Doch es gibt wieder mal Verletzungssorgen.

Karim Adeyemi musste noch einen kurzen Weg zurücklegen, als er frisch geduscht aus dem Kabinentrakt unter der Osttribüne des Dortmunder Stadions kam. Die Vans, die die BVB-Profis vom Stadion abholen und zu ihren Autos bringen, hatte ein wenig weiter weg geparkt.

Und man musste nicht mal genau hinterherschauen, um bei Borussia Dortmunds Flügelstürmer einen unrunden Gang zu identifizieren. Der 21-Jährige zog das rechte Bein ein wenig nach und verschwand dann im Mini-Bus. Er hatte in der ersten Halbzeit einen Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen, wie Trainer Edin Terzic nach dem 1:1 gegen Paris Saint-Germain, das dem BVB Platz eins in Champions-League-Gruppe F bescherte, berichtete.

BVB: Donyell Malen ersetzt Karim Adeyemi

Zunächst habe Adeyemi signalisiert, dass es weitergehen könne. Nach 59 Minuten aber seien die Schmerzen zu groß geworden. „Den Rest müssen wir morgen abwarten, es gab am Ende ein paar Schläge und Müdigkeitsproblemen. Es waren sehr intensive Wochen“, sagte Terzic. Für Adeyemi kam Donyell Malen in die Partie.

BVB-Trainer Edin Terzic lobte Karim Adeyemi. Foto: Bernd Thissen / DPA Images

Gut für den BVB, dass Adeyemi noch etwas länger als bloß eine halbe Halbzeit durchhielt. Er brachte Dortmund nach 51 Minuten mit 1:0 in Führung und belohnte sich für einen guten Auftritt, der eine klare Steigerung zu dem war, was Adeyemi in den vergangenen Wochen präsentiert hatte. „Ich finde, Karim hat heute wie viele andere ein richtig tolles Spiel gemacht“, lobte Terzic.

BVB: Karim Adeyemi überzeugt auch in der Defensive

Gerade in der Defensive hatte Adeyemi viel bewirken können. „Wir wollen sein Tempo nicht nur nutzen, um den Gegner zu destabilisieren, wenn wir den Ball haben, sondern besonders auch wenn der Gegner den Ball hat.“ Vorne liefen die meisten Angriffe über die an diesem Mittwochabend stärkere rechte Dortmunder Seite.

BVB-Offensivspieler Karim Adeyemi (re.), hier im Zweikampf mit dem früheren Dortmunder Achraf Hakimi, verrichtete viel Defensivarbeit. Foto: Ina Fassbender / AFP

Adeyemi ist als einer der Hoffnungsträger des BVB in diese Saison gestartet. Bisher aber lief er seiner Form hinterher, lieferte höchst inkonstante Leistungen ab und strahlte zu allem Überfluss dabei Lustlosigkeit aus. Eine toxische Mischung. In der Bundesliga gelang ihm bislang noch kein Tor und nur eine Folge. Im Europapokal traf er hingegen schon vor zwei Wochen beim Sieg in Mailand.

BVB: Karim Adeyemi als Spiegelbild der Dortmunder Saison

„Karim spiegelt unser Gesamtbild recht gut wider“, sagte Terzic. „Karim hat heute gezeigt, wozu er in der Lage ist. Jetzt geht’s darum, das Ganze unabhängig vom Wettbewerb und vom Wochentag im Drei-Tages-Rhythmus zu zeigen.“ Der Auftritt der gesamten Mannschaft gegen PSG müsse „Selbstvertrauen geben und den Hunger wecken, das alle drei Tage zu zeigen“, forderte Terzic. Zunächst aber hofft der 41-Jährige, dass er bei Adeyemi Sprunggelenkproblemen schnell Entwarnung geben kann.

