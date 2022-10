BVB-U19 BVB bestätigt Rassismus-Eklat in Sevilla: Affenlaute gegen U19-Spieler

Essen/Sevilla. Beim Youth-League-Spiel von Dortmund gegen den FC Sevilla kam es zu einem Eklat: Ein BVB-Talent wurde rassistisch von Gegenspielern beleidigt.

Die U19 von Borussia Dortmund wartet nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg in der Youth League. Am Mittwoch trennten sich die BVB-Talente mit 1:1 vom FC Sevilla. Die Partie in Andalusien wurde allerdings von hässlichen Szenen überschattet.

BVB-Trainer Mike Tullberg zufolge wurde ein Dortmunder Spieler rassistisch beleidigt. „Das Ergebnis rückt heute in den Hintergrund, weil wir wieder hier stehen und über rassistische Äußerungen vom Gegner sprechen müssen“, sagte der Coach nach der Partie. „Ich stand vor vier Wochen in Cottbus, da wurden meine Spieler wegen ihrer Hautfarbe beleidigt. Heute haben wir erneut mehrere Situationen mit Beleidigungen der Hautfarbe und Geräuschen erlebt.“

BVB Nachwuchschef Lars Ricken: Werden Beschwerde hinterlegen

Gegenüber dieser Redaktion hat Nachwuchschef Lars Ricken den Vorfall am Donnerstagmorgen vor dem Abflug nach Dortmund bestätigt. Der BVB wird bei der Uefa eine Beschwerde einreichen. "Wir haben den Vorfall bei der Uefa hinterlegt. Die Erfolgsaussichten sind allerdings gering, da der Schiedsrichter den Vorfall nicht mitbekommen hat", sagte Ricken und fügte hinzu: "Sollte es noch mal zu einem Vorfall kommen, wird die Mannschaft den Platz sofort verlassen."

Ziel der Beleidigungen war Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara. Er soll von Sevilla-Spielern „mit Affenlauten und verächtlichen Gesten“ verspottet worden sein. Daraufhin kam es zu einer hitzigen Rudelbildung, die Partie wurde kurz vor der Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen. „Da fehlen mir die Worte“, sagte Tullberg am Mittwochabend. „Das ist traurig für den Fußball, den wir über alles lieben.“

Mike Tullberg, U19-Trainer des BVB. Foto: FFS/Tillmann

BVB-Talente wollten trotzdem weiterspielen

In der Halbzeit habe der BVB sich gemeinsam mit seinen Spielern dazu entschieden, weiterzuspielen. Die Dortmunder wollten eine Trotzreaktion zeigen. Schiedsrichter Milos Boskovic hatte die Beleidigungen offenbar nicht wahrgenommen und daher nicht geahndet. Welche Konsequenzen der Vorfall für die Sevilla-Spieler hat, ist nicht bekannt.

Schon in der kommenden Woche kommt es zum Wiedersehen zwischen beiden Teams. Am Dienstag (11. Oktober 16 Uhr) ist Sevilla zum Rückspiel in Dortmund zu Gast. Nach den ersten drei Spieltagen sind sowohl die Spanier als auch der Revierklub noch sieglos. Mit jeweils einem Punkt liegen sie weit hinter Manchester City und dem FC Kopenhagen (beide sieben Punkte) und haben noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen.

Die Infos zum Spiel der U19 des BVB

FC Sevilla U19 - BVB U19 1:1

Sevilla: Castillo - Hormigo, Ortin, Martinez, Veces - Collado, Bueno, Rivera, Vazquez (63. Liduena) - Gomez (76. Villar), Fernandez

BVB: Kirsch - Semic, Collins, Mane - Bamba (63. Onofrietti), Walz, Cisse (53. Simic), Kamara, Aning (81. Blank) - Gürpüz (63. Brunner), Rijkhoff (81. Mengot)

Tore: 1:0 Ortin (66.), 1:1 Brunner (71.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB