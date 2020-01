BVB: Erling Haaland auf dem Platz – Marco Reus setzt aus

Am Donnerstagnachmittag wurde bei Borussia Dortmund konzeptionell gearbeitet: BVB-Trainer Lucien Favre ließ seine Spieler Spielzüge einstudieren, Gegner waren elf Steckfiguren auf dem Fußballplatz des Trainingsgeländes ‚La Dama de Noche‘ in Marbella. Schnelle kurze Pässe, Seitenverlagerungen, Ablagen und irgendwann der schnelle Pass in die Tiefe – so sollen künftig die gegnerischen Abwehrreihen ausgehebelt werden.

Bislang klappt das ja noch nicht so richtig, das Testspiel gegen Standard Lüttich am Dienstagabend endete ebenso 0:0 wie eine interne Trainingspartie elf gegen elf am Donnerstagvormittag. Am Nachmittag dann fielen deutlich mehr Treffer: Das Trainerteam hatte – nach einer intensiveren Sprintübung – die Tore rund 35 Meter auseinander gestellt, um das Spielen auf engem Raum zu üben. Dabei fielen dann durchaus ansehnliche Tore, Leonardo Balerdi etwa schlenzte den Ball mit Außenrist in den Winkel.

Sechs BVB-Profis fehlen beim Training

Erling Haaland war da schon nicht mehr auf dem Platz, nachdem er in den übrigen Übungen eifrig mitgemischt hatte. Allerdings fehlten Raphael Guerreiro, Marco Reus, Thomas Delaney, Paco Alcácer, Marcel Schmelzer und Thorgan Hazard – bis auf Schmelzer hatten alle in den vergangenen Tagen aber zumindest mal mit Ball trainiert.

Zum Abschluss gab es noch ein kleines Bonbon für die Fans: Gemeinsam mit den Spielern durften sie sich zum traditionellen Trainingslager-Foto versammeln – dann war der Trainingstag beendet. Nur Julian Brandt, Mats Hummels und Lukasz Piszczek blieben gemeinsam mit Torhüter Marwin Hitz noch auf dem Platz. Brandt übte das Flanken, die Übrigen das Köpfen oder Halten.

Das ist der BVB-Kader für Marbella:

Tor: Bürki, Hitz, Unbehaun, Oelschlägel

Abwehr: Hummels, Akanji, Zagadou, Balerdi, Piszczek, Hakimi, Schmelzer, Schulz, Morey

Mittelfeld: Witsel, Brandt, Guerreiro, Delaney, Sancho, Reus, Dahoud, Raschl, Führich, Pherai, Reyna

Angriff: Haaland, Alcácer, Götze, Hazard, Tigges, (Bruun Larsen)

Angeschlagen/im Einzeltraining: Hummels, Schmelzer, Witsel, Delaney, Reus, Haaland, Hazard

Es fehlt: Bruun Larsen

Trainingseinheiten: An spielfreien Tagen soll jeweils um 10.30 Uhr und 16.30 Uhr trainiert werden. Am Mittwoch, 8. Januar, ist nur eine Vormittags-Einheit geplant. Am Sonntag, 12. Januar wird ebenfalls nur vormittags trainiert – dann geht es zurück nach Dortmund.