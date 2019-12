Dortmund. BVB-Kapitän Marco Reus hat sich offenbar einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt beim Hinrundenabschluss gegen Hoffenheim aus.

BVB fährt ohne verletzten Marco Reus nach Hoffenheim

Lucien Favre verkündet die Nachricht fast beiläufig, geradezu, als sei es eine eher irrelevante Information für all jene, die sich für Borussia Dortmund interessieren. Der BVB-Trainer referiert einen Tag vor dem Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr/ZDF und DAZN) über den Gesundheitszustand von Jadon Sancho, als er nebenbei erwähnt: Marco Reus wird nicht spielen können. Der Kapitän verpasst also das letzte Spiel vor der Winterpause. „Er hat nach dem Spiel gegen Leipzig etwas in der Muskulatur gespürt“, sagt Favre. „Es ist ein Faserriss.“

Auch Jadon Sanchos Einsatz ist fraglich

Noch offen ist, ob der Trainer in Sancho auf eine weitere hochkarätige Offensivkraft verzichten muss. Der 19-Jährige war im Spiel gegen Leipzig (3:3) vom Platz gehumpelt, wurde von Krämpfen geplagt. Am Donnerstagmittag war noch vollkommen unklar, ob er am Freitagabend wieder einsatzbereit sein würde.

Der Engländer ist zwar nicht verletzt, aber er spürt die Auswirkungen einer intensiven Hinrunde: 23 Pflichtspiele hat er für den BVB seit Sommer bestritten, hinzu kommen fünf Länderspiele. Viel für einen 19-Jährigen, der schon in der Schlussphase der Partie gegen Leipzig müde wirkte.

BVB-Trainer Favre fehlen für Marco Reus die Alternativen

Allzu viele Alternativen hat Trainer Lucien Favre nicht. Für Reus im Zentrum könnte er Mario Götze bringen, der die Position ähnlich weiträumig interpretieren könnte – oder in Paco Alcácer eine echte Spitze. Beide allerdings stehen in Favres Ansehen nicht unbedingt auf den vordersten Plätzen, zuletzt kamen sie nur auf Kurzeinsätze.

Sollte auch Sancho fehlen, wäre noch Jacob Bruun Larsen eine Alternative – ein weiterer Kandidat, der des Trainers Vertrauen zuletzt offenbar nicht mehr hatte und kaum einmal spielen durfte.

Beim BVB fehlen auch Mittelfeldakteure

Die Ausfälle in der Offensive sind nicht die einzigen, die der BVB kompensieren muss: Nach wie vor fehlen im Mittelfeldzentrum Axel Witsel und Thomas Delaney. Auch deshalb kommt Julian Brandt wohl nicht für eine Offensivposition in Betracht, er wird weiter hinten gebraucht – es sei denn, Favre entschiede überraschend, dort Mahmoud Dahoud auflaufen zu lassen.

Auch Marcel Schmelzer ist wegen eines Faserrisse nicht verfügbar – aber dieser hatte sportlich zuletzt ohnehin nur eine untergeordnete Rolle gespielt.