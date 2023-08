BVB-Fans applaudieren Felix Nmecha – emotionale Worte von Edin Terzic

Dortmund. Der BVB hat am Sonntag die Saison eröffnet. Pfiffe gegen Felix Nmecha gab es keine. Marcel Sabitzer formulierte eine Titelansage.

Der Transfer hatte einige Diskussionen ausgelöst, doch am Sonntagnachmittag war davon bei der Saisoneröffnung des BVB in Dortmund nichts zu spüren. Als Stadionsprecher Norbert Dickel Felix Nmecha auf den Platz rief, applaudierten die Fans. Es gab knapp anderthalb Stunden vor dem Testspiel gegen Ajax Amsterdam keine Pfiffe, keine Unmutsbekundungen. Rund 30.000 Borussinnen und Borussen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Tribünen eingefunden.

Wie der Empfang ausfallen würde, war nicht sicher. Der Einkauf des Mittelfeldspielers vom VfL Wolfsburg war umstritten, da der 22-Jährige bei Instagram in seiner Wolfsburger Zeit homophobe und transphobe Inhalte geteilt hatte. Unvereinbar mit dem Grundwertekodex von Borussia Dortmund. Die Verantwortlichen holten ihn trotzdem, Felix Nmecha soll den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham im Mittelfeldzentrum ersetzen.

BVB-Trainer Edin Terzic: „Ich möchte es nicht vergessen“

Nach den Spielern betrat auch Trainer Edin Terzic den Rasen. In seiner Hand hatte er ein Mikrofon, um zu den Fans zu sprechen. Er könne nicht vergessen, was am letzten Spieltag der vergangenen Saison geschehen sei, sagte Terzic. Im Mai rutschte dem Klub die eigentlich schon sicher geglaubte Meisterschale noch aus den Fingern.

„Ich möchte es nicht vergessen. Und ich werde es auch nicht vergessen. Ich habt uns gezeigt, was es bedeutet, Borusse zu sein“, meinte Edin Terzic. „Ihr habt bewiesen, für welchen besonderen Verein wir spielen.“ Es sei so viel entstanden, eine unglaubliche Energie. „Wir wollen zeigen, dass wir noch lange nicht fertig sind.“

BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer formuliert eine Titelansage

Noch deutlicher wurde Marcel Sabitzer, vom FC Bayern zum BVB gewechselt. „Ich sehe das Potenzial“, sagte er. „Es muss unser Anspruch sein, Titel zu gewinnen. Das muss das klare Ziel in diesem Jahr sein.“

