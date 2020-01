Augsburg. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Spekulationen über Transfers von Stürmer Paco Alcácer und Offensivspieler Jacob Bruun Larsen zurückgewiesen.

BVB: Favre watscht Alcácer ab, Zorc wartet auf Angebote

Zuletzt war berichtet worden, dass der unzufriedene Stürmer Paco Alcácer zum FC Valencia wechseln könnte. In Augsburg steht er nicht im Kader, aufgrund schwacher Trainingsleistungen, wie Trainer Lucien Favre vor dem Spiel betonte. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass er bereit ist, uns heute zu helfen.“ Fest steht, dass Alcácer derzeit nicht gerade glücklich mit seiner Situation ist. In Erling Haaland hat der BVB einen zusätzlichen Konkurrenten verpflichtet, es wird eng in der Offensive. Schon vor der Winterpause saß Alcácer am Ende Hinrunde meistens auf der Bank. Getroffen hat er schon lange nicht mehr.

Der Däne Bruun Larsen sitzt in Augsburg immerhin auf der Bank. Er soll bei Eintracht Frankfurt im Gespräch sein. BVB-Sportdirektor Michael Zorc wies die Spekulationen um beide Spieler zurück: „Dazu muss man was auf dem Tisch liegen haben. Ich lese viele Gerüchte. Die Leute brauchen nicht zu glauben, was in den Zeitungen steht“, sagte Zorc am Samstag von dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg dem Sender Sky.

BVB-Sportchef Zorc: "Mehr Kontakt mit Trump als mit Frankfurt"

Zu einem angeblichen Wechsel Bruun Larsens zu Eintracht Frankfurt sagte Zorc: "Ich habe mit Donald Trump mehr Kontakt als mit jemandem von Eintracht Frankfurt."

Der Offensivspieler spielt unter BVB-Trainer Lucien Favre kaum eine Rolle, er will sich weiterentwickeln. Allerdings will der Profi nicht verliehen werden, die Dortmunder wiederum fordern einen zweistellige Millionenbetrag für den 21-Jährigen. Noch steht daher nicht fest, ob er den Klub noch in diesem Winter verlässt.