BVB: Füllkrug trainiert, aber Einsatz gegen Freiburg fraglich

Dortmund. Beim BVB dominieren derzeit gemischte Gefühle. Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag.

Trainer Edin Terzic ist mit dem BVB eher durchschnittlich bis schlecht in die Saison gestartet. Vor der Saison gab es ein Treuebekenntnis von Hans-Joachim Watzke. Das gilt bislang noch, obwohl mittlerweile Kritik am bislang unangreifbar geltenden Terzic geäußert wird.

Gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) muss jedenfalls ein Sieg her, damit die Bilanz vom Bundesligastart sich nicht weitereintrübt. Der BVB hat bislang zwar noch nicht verloren, aber mit einem Sieg und zwei Unentschieden sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Für die Saisonziele, die Stimmung im Revier und das Selbstbewusstsein in der Mannschaft brauchen Terzic und seine Spieler also einen Sieg im Breisgau. (fs)

Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Spiel des BVB gegen den SC Freiburg

12:50 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet

12:46 Uhr: Die letze Frage: Zu der Diskussion um die Terminplanung nach den Länderspielwochen, von der der BVB auch im Oktober betroffen sei, sagt Terzic: "Das ist etwas, das nicht in Trainerhand liegt." Man werde die Aufgabe so angehen, dass man die Jungs möglichst gut vorbereite, um dann gegen Werder Bremen zu gewinnen. "Aber es ist doch logisch, dass wir uns ein anderes Zeitfenster gewünscht hätten."

12:43 Uhr: Noch einmal zum Personal: "Das Julien Duranville ein herausragendes Talent sei, habe man in dem einen kurzen Einsatz gesehen. Er wird weiter trainieren, während wir unterwegs sein, damit er weiter heranführt wird." Mit seiner Geschwindigkeit und seinem Spielwitz sei er ein herausragende Waffe für die Mannschaft. Aber man werde ihm die Zeit und Geduld geben, die er brauche

12:40 Uhr: Zum Gegner am Samstag sagt Terzic: "Der SC Freiburg hat sich in den vergangenen Jahren was aufgebaut. Sie haben nur den Torwart Flekken abgegeben, sonst ist die Mannschaft weitgehend zusammengeblieben." Trotz des schwierigen Starts in die Saison gehöre die Mannschaft zu den Top-Mannschaften in der Liga.

12:38 Uhr: Zur mangelnden Torausbeute sagt Terzic: "Uns hat bei den ersten Spielen nicht gefallen, dass wir bei Torchancen die Mitspieler nicht gesehen, teilweise zu egoistisch gespielt haben. Daran werden wir im Training arbeiten."

12.36 Uhr. Zum Heidenheim-Spiel sagt Terzic, dass an der Zweikampfführung gearbeitet werden müsse. "Wir haben den Kopf verloren bei dem Spiel. Die Kontrolle". Diese Themen habe er mit den Spielern angesprochen. Am Nachmittag würden die Schlüsselszenen gemeinsam mit der Mannschaft angeschaut, um die richtigen Schlüsse für die kommenden Spiele zu ziehen.

12.34 Uhr: Giovanni Reyna hat keine leichte Phase", Er sei immer wieder verletzt ausgefallen. Dennoch, so Terzic, "wissen wir um die Qualitäten von Giovanni Reyna." Es gehe jetzt darum diese Qualitäten dauerhaft auf den Platz zu bekommen.

12.33 Uhr: Es gibt zwei Ausfälle, sagt Edin Terzic vor dem Freiburg-Spiel zum Personal: Thomas Meunier und Mateu Morey. Es gebe auch gute Nachrichten "Julien Duranville immerhin ist zurückgekehrt, ist aber noch keine Option. Reyna hat die Woche durchtrainiert und stand bei der U23 wieder 60 Minuten auf dem Platz." Niclas Füllkrug habe ebenfalls wieder auf dem Trainingsplatz gestanden, es werde noch entschieden, ob es wieder für Einsatzminuten reiche,

