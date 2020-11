BVB gegen Bayern: Alles zur Übertragung im TV und Live-Stream

In Torlaune: BVB-Torjäger Erling Haaland will auch am Samstag gegen den FC Bayern wieder jubeln.

Dortmund. Borussia Dortmund trifft am Samstag im Bundesliga-Topspiel auf den FC Bayern. Interviews, TV, Aufstellungen - hier gibt es alle Informationen.

Für manche ist es in Anlehnung an den FC Barcelona und Real Madrid der deutsche Clasico - für die Fußball-Bundesliga ist es schlichtweg das Topspiel, das Spiel der Spiele, das Duell der Giganten, das Aufeinandertreffen der Top-Torjäger Robert Lewandowski und Erling Haaland. Am Samstag erwartet Borussia Dortmund den FC Bayern München zum mit Spannung erwarteten Vergleich der beiden deutschen Spitzenteams. Auf den Ausgang der Deutschen Meisterschaft wird die Partie zwischen dem BVB und den Bayern, die um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park angepfiffen und von Sky übertragen wird, noch keinen entscheidenden Einfluss haben. Es geht allerdings um die Ehre der beiden führenden Bundesliga-Klubs.

BVB gegen FC Bayern: Alle News und Hintergründe zu Borussia Dortmund

Wie schon das Revierderby des BVB gegen den FC Schalke 04 wird das Gipfeltreffen zur Geisterpartie, wegen der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sind derzeit keine Zuschauer in der Bundesliga zugelassen. Trotzdem ist ein hochklassiges Spiel allein schon aufgrund der Ausgangslage zu erwarten: Erster gegen Zweiter, München und Dortmund mit jeweils 15 Punkten in der Bundesliga-Tabelle, nur die bessere Tordifferenz macht den Deutschen Rekordmeister zum Spitzenreiter und den BVB zu seinem ärgsten Verfolger.

BVB gegen FC Bayern: Die Rahmendaten des Topspiels

Partie: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München

Datum: Samstag, 7. November 2020

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Schiedsrichter: wird noch bekannt gegeben

BVB-Trainer Lucien Favre. Foto: AFP

Mit einem Sieg im Heimspiel könnte nun der BVB also die Tabellenführung am siebten Spieltag der Bundesliga übernehmen. Die Dortmunder Mannschaft von Trainer Lucien Favre präsentierte sich zuletzt in der Defensive deutlich stärker als noch beim 0:2 in der Bundesliga gegen den FC Augsburg oder beim 1:3 in der Champions League bei Lazio Rom. In der Bundesliga hat Borussia Dortmund sogar die letzten vier Begegnungen jeweils zu null gespielt. Dazu gab es in der Königsklasse zuletzt beim 2:0 gegen Zenit St. Petersburg und beim 3:0 beim FC Brügge keinen Gegentreffer.

Jedoch: An Selbstbewusstsein mangelt es den Spielern des FC Bayern natürlich auch nicht. Allerdings zeigte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, unter dem die Bayern in der vergangenen Saison das Titel-Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League holten, gerade in der Abwehr anfällig. Ehe am Dienstag der letztlich klare 6:2-Erfolg bei RB Salzburg herausgespielt war, nutzten die Österreicher doch einige Schwächen in Münchens Defensive.

BVB gegen FC Bayern: Kehrt Hummels ins Team zurück?

Mit Spannung wird vor dem Spiel auch erwartet, ob Mats Hummels gegen den FC Bayern auflaufen kann. Der Weltmeister von 2014 war in den letzten BVB-Spielen in bestechender Form, erzielte mehrere Tore, hat sich aber beim 2:0-Auswärtssieg gegen Arminia Bielefeld am Oberschenkel verletzt.

BVB gegen FC Bayern: Wie sieht die Startelf im Topspiel aus?

Borussia Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

FC Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird natürlich live im TV übertragen. Um das Topspiel allerdings schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abo. Aktuelle Angebote und Preise finden Sie auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

BVB gegen Schalke im TV und Live-Stream - Die wichtigsten Infos

Übertragender TV-Sender: Sky

Beginn der Vorberichterstattung: 18.30 Uhr

Experte im Studio: Lothar Matthäus

Moderator: Sebastian Hellmann

Kommentator: Wolff Fuss

Das Topspiel BVB gegen FC Bayern kann selbstverständlich auch mobil verfolgt werden. Dafür benötigen Sie lediglich die Sky-Go-App. Diese steht in allen gängigen Stores zum Download bereit (etwa Apple-Store, Google-Play-Store).

Auch ohne Sky-Abo können Sie während des Bundesliga-Krachers zwischen dem BVB und FC Bayern auf dem Laufenden bleiben - mit einem der zahlreichen Live-Ticker im Internet.

BVB gegen FC Bayern: Wichtige Statistiken vor dem Topspiel

Auch die Funke Mediengruppe bietet einen solchen Ticker an. Dort werden Sie blitzschnell über alle wichtigen Ereignisse aus dem Spiel informiert - egal, ob Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen. Sie finden den Ticker hier. (ab)