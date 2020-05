FC Bayern muss gegen den BVB auf Thiago verzichten

Dortmund. Am Dienstag trifft der BVB auf den FC Bayern. Dabei kann Dortmund wohl mit Mats Hummels planen, Bayern muss hingegen auf Thiago verzichten.

Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern befinden sich vor dem Bundesliga-Gipfel in absoluter Top-Form. Der BVB holte in der Rückrunde 27 von 30 möglichen Punkten (33:9 Tore), die Münchner 28 Zähler (34:6 Tore).

als auch der befinden sich vor dem Bundesliga-Gipfel in absoluter Top-Form. Der holte in der Rückrunde 27 von 30 möglichen Punkten (33:9 Tore), die Münchner 28 Zähler (34:6 Tore). Am 27. Spieltag feierten die beiden Rivalen souveräne Siege. Während der BVB mit 2:0 in Wolfsburg siegte, gewann der FC Bayern mit 5:2 gegen Eintracht Frankfurt.

mit 2:0 in Wolfsburg siegte, gewann der mit 5:2 gegen Eintracht Frankfurt. Aktuell trennen beide Teams vier Punkte in der Tabelle. Bei einem Dortmunder Sieg würde der Vorsprung dementsprechend auf einen Zähler schmelzen.

FC Bayern ohne Thiago zum Spitzenspiel gegen den BVB

Update, 25.05., 14.05 Uhr: Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München muss im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag auf Thiago verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Montag auf einer Pressekonferenz erklärte, fällt der 29-jährige Spanier mit Adduktorenproblemen "leider aus".

🗣 Hansi #Flick zum Personal für #BVBFCB: "@Thiago6 hat heute nicht trainiert, er fällt leider für dieses Spiel aus. Das letzte Geheimnis beim #FCBayern, was die Aufstellung betrifft, will ich bei mir behalten." pic.twitter.com/OBucBM4Rq1 — FC Bayern München (@FCBayern) May 25, 2020

Jerome Boateng, der nach dem 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt leicht angeschlagen war, steht dem Tabellenführer indes zur Verfügung.

Liga-Gipfel BVB gegen Bayern in 200 FIFA-Mitgliedsländern zu sehen

25.05. 12.00 Uhr: Das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist in 200 FIFA-Mitgliedsländern live zu sehen. Diese Zahl nannte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag auf Nachfrage. Damit bewegt sich das internationale Interesse auch in der Corona-Krise im üblich großen Rahmen. In der vergangenen Saison waren es 205 Mitgliedsländer des Weltverbandes. In der Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) fordert der Tabellenzweite BVB den Titelverteidiger und Spitzenreiter. Derzeit haben die Dortmunder vier Punkte Rückstand auf die Münchner.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht Bayern-Kracher als Schlüsselspiel im Titelkampf

Update, 25.05, 11.30 Uhr: Michael Zorc sieht das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern als Schlüsselspiel im Titelkampf. „Da braucht man kein allzu großer Prophet zu sein. Wenn wir um die Meisterschaft weiter mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen. Es sind nachher nur noch sechs Spiele zu spielen“, sagte der BVB-Sportdirektor am Montag mit Verweis auf den derzeitigen Vier-Punkte-Rückstand des Revierclubs auf den Tabellenführer aus München.

Foto: firo

Im Vergleich zum ernüchternden 0:4 beim FC Bayern in der Hinrunde erwartet Favre diesmal deutlich mehr Gegenwehr von seinem Team. „Wir sind besser geworden. Wir spielen mit einem anderen System, das besser für unseren Kader ist, und wir haben im Winter zwei Spieler verpflichtet und haben eine andere Präsenz“, sagte Favre. Seit den Transfers von Erling Haaland und Emre Can in der Winterpause hat der BVB neun von zehn Ligaspielen gewonnen.

BVB: Mats Hummels kann gegen den FC Bayern "zu 99 Prozent" auflaufen

Update, 25.05. 11.00 Uhr: Lucien Favre ist zuversichtlich, und das will ja schon etwas heißen vor einem Spiel gegen Spitzenreiter Bayern München. Jene Mannschaft also, gegen die Borussia Dortmund in der Hinrunde 0:4 unterging, was den Trainer in Verbindung mit anderen schlechten Auftritten gehörig ins Wackeln gebracht hatte. Man denke nicht mehr daran, das sei lange her, sagt Favre. Der Trainer hat sich und seiner Mannschaft Verdrängung verordnet, zumindest teilweise. Denn an den 3:2-Sieg vor eigenem Publikum erinnert er schon ganz gerne.

Borussia Dortmunds Mats Hummels während einer Trainingseinheit. Foto: dpa-Bildfunk

Favres Zuversicht rührt auch daher, dass es personell recht gut aussieht. Abwehrchef Mats Hummels, der beim 2:0-Sieg wegen Problemen mit der Achillessehne ausgewechselt wurde, kann wohl dabei sein: „Ich denke es wird ganz okay für Mats Hummels“, sagt Favre. „Ich kann es nicht ganz sicher sagen, aber zu 99 Prozent er wird dabei sein.“

Schweinsteiger lobt BVB-Stürmer Erling Haaland vor Duell mit dem FC Bayern

Update, 25.05., 10.20 Uhr: Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski ist nach Ansicht von Bastian Schweinsteiger erst dann Weltklasse, wenn er den Titel in der Fußball-Königsklasse gewinnt. „Er braucht die Champions League“, sagte der langjährige Bayern-Profi Schweinsteiger am Sonntagabend in der ARD-„Sportschau“. Der inzwischen 35-Jährige sei gespannt, ob Lewandowski in den entscheidenden Spielen gegen europäische Top-Vereine die nötige Durchsetzungskraft habe.

Vor dem Top-Duell in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) fand Schweinsteiger zudem lobende Worte für Lewandowskis Torjäger-Kontrahenten Erling Haaland vom BVB. „Ihm traue ich sehr viel zu. Er ist ein sehr unbekümmerter, junger Spieler, der die Gier hat, auch jemandem weh zu tun - im Tor und in Zweikämpfen“, sagte Schweinsteiger. Die Münchner gehen mit vier Punkten Vorsprung in das Gipfeltreffen des 28. Spieltags.

Borussia Dortmunds Top-Stürmer Erling Haaland (r.) im Duell mit Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg. Foto: dpa

BVB gegen FC Bayern: Tobias Stieler wohl der Schiedsrichter

Update, 25.05. 09.09 Uhr: Das Spitzenduell in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Montag-Ausgabe) am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) von Schiedsrichter Tobias Stieler geleitet.

Demnach pfeift der 38-Jährige die Party zwischen dem Rekordmeister und dem Team von Lucien Favre bereits zum vierten Mal. Der Deutsche Fußball-Bund wird die Ansetzung erst am Spieltag öffentlich bekanntgeben, da alle Schiedsrichter einen Tag vor den Spielen auf das Coronavirus getestet werden.

Franz Beckenbauer vor BVB gegen FC Bayern: "Es müsste ein Superspiel werden"

Update, 25.05. 08.02 Uhr: Für Franz Beckenbauer könnte das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München trotz der Geisterspiel-Atmosphäre zu einem Fußball-Spektakel werden. „Beide sind in Top-Verfassung. Es müsste ein Superspiel werden. Mal schauen, ob Dortmund in einem leeren Stadion noch einen Heimvorteil hat“, sagte der 74 Jahre alte Ehrenpräsident der Münchner der „Bild“.

Mit Kappe und Mundschutz beim Geisterspiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt: Franz Beckenbauer (r.).

BVB-Vorstand Watzke erwartet "offenes Spiel" gegen den FC Bayern

Update, 24.05. 18.40 Uhr: Am Dienstag erwartet der BVB-Boss "ein offenes Spiel", wie er sagt. "Beide Mannschaften haben bislang eine überragende Rückrunde gespielt." Und wieder einmal ist es an seinen Dortmundern, sich um die Spannung in der Liga verdient zu machen - denn bei aktuell vier Punkten Vorsprung der Bayern wäre ein Sieg des Spitzenreiters wohl eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.

Vor Geister-Gipfel gegen den BVB: Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich noch mehr Ballbesitz

Update, 24.05. 16.30 Uhr: Nach dem wilden 5:2-Sieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt hofft der Münchner Trainer Hansi Flick im Topspiel gegen den BVB am Dienstag auf mehr Ruhe im Spiel seiner Mannschaft. „Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Ballbesitz haben. Wir suchen oft direkt wieder den Weg nach vorne, direkt den Abschluss. Das steckt in der Mannschaft drin. Wenn ich 3:0 führe, ist es wichtig, dass ich auch das Tempo rausnehme, mal auf den Ball trete. Da können und müssen wir uns schon noch steigern“, sagt er.

Aktuell liegt der FC Bayern in der Bundesliga vier Punkte vor dem Verfolger aus Dortmund. Bei einem Sieg würde der Vorsprung auf sieben Punkte wachsen. Von einer möglichen Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel will Trainer Flick allerdings noch nichts wissen. „Unabhängig vom Ergebnis wird danach noch nichts entschieden sein“, betont der 55-Jährige. „Die Liga ist gerade in der Spitze sehr ausgeglichen und zeigt attraktiven Fußball.“ (fs/dpa/sid)

BVB gegen den FC Bayern: Die Rahmendaten zum Spiel