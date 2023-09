BVB gegen TSG Hoffenheim heute live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Dortmund. Borussia Dortmund ist am Freitagabend zu Gast bei der TSG Hoffenheim. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Zum Auftakt des sechsten Spieltags der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund an diesem Freitagabend auswärts gefordert. Es geht nach Sinsheim, wo die TSG Hoffenheim wartet. Es ist das Duell Fünfter gegen Sechster. Trainer Edin Terzic sieht bei Borussia Dortmund trotz zwei Bundesliga-Siegen in Folge noch einiges an Entwicklungs-Potenzial. „Die Punkteausbeute ist eigentlich okay. Aber es fehlt ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen die Magie“, sagte Terzic bei der Pressekonferenz. Hoffenheim liegt nur einen Punkt vor dem BVB. Los geht es um 20.30 Uhr.

BVB-Trainer Edin Terzic gibt Julian Ryerson Anweisungen: Nach dem 1:0 gegen Wolfsburg geht es nun zur TSG Hoffenheim. Foto: firo

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim am Freitag live im TV und im Live-Stream sehen können.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim an diesem Freitag live im TV. Die Rahmendaten zum Spiel

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

Datum: Freitag, 29.09. 2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Wettbewerb: Fußball-Bundesliga

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

Übertragung: DAZN

BVB-Fans, die keine Reise zum Auswärtsspiel antreten, müssen auf das Spiel nicht verzichten. Die Partie ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen, auch nicht auf Sky, auch wenn ein Großteil der Bundesliga bei dem Pay-TV-Sender läuft. Freitags ist der Streamingdienst DAZN der übertragende Sender.

Wer DAZN nicht als App auf seinem TV-Gerät hat, kann das Spiel auch im Stream verfolgen - hier geht es zur Übertragung.

BVB gegen Hoffenheim: Der Stand vor dem Spiel

Fehlen wird dem BVB gegen Hoffenheim weiterhin Marcel Sabitzer, der in der Champions League bei Paris Saint-Germain (0:2) wegen einer Adduktorenverletzung ausgewechselt worden war. „Er kann hoffentlich nächste Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren“, sagte Terzic.

BVB-Kapitän Emre Can musste gegen den VfL Wolfsburg zunächst auf der Bank Platz nehmen. Foto: firo

Ob Kapitän Emre Can, der beim mühsamen 1:0 gegen Wolfsburg nur eingewechselt wurde, wieder in die Startelf rückt, verriet der Trainer nicht. Er sagte: „Emre ist ein wichtiger Spieler für uns und vor allem für mich als Trainer. Trotzdem werde ich nicht verraten, wie ich mich entscheiden werde.“

BVB bei der TSG Hoffenheim: Die Partie heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum BVB-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

