Live! 1:0! BVB mit Super-Start gegen Gladbach - Malen trifft

Dortmund. Der BVB setzt gegen Gladbach auf die Wolfsburger Siegermannschaft – schlecht für einen Führungsspieler. Das Spiel gegen Gladbach im Live-Ticker.

Borussia Dortmund hofft im Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern auf ein weiteres Zeichen der Stärke. Ein Sieg heute (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach könnte helfen, den derzeit einen Punkt besseren Rivalen aus München weiter unter Druck zu setzen. Schützenhilfe vom Reviernachbarn gab es nicht. Schalke 04 geriet beim FC Bayern kräftig unter die Räder. Der BVB kann somit nur auf einen Punkt Rückstand verkürzen.

BVB gegen Gladbach: Das Spiel heute im Live-Ticker

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic setzt auf Bewährtes: Gegen Borussia Mönchengladbach schickt er die gleiche Startelf wie eine Woche zuvor beim fulminanten 6:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg auf den Platz. Das bedeutet auch: Kapitän Marco Reus sitzt zum sechsten Mal in Serie auf der Bank – neben dem genesenen Nico Schlotterbeck, der ebenfalls zunächst draußen bleibt.

BVB-Trainer Edin Terzic setzt gegen Gladbach auf Mats Hummels

In der Abwehr vor Torhüter Gregor Kobel nämlich setzt Terzic auf Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung, flankiert von Marius Wolf rechts und Julian Ryerson links. Davor gibt wie gehabt Emre Can den alleinigen Sechser hinter Jude Bellingham und Julian Brandt. Auf den Flügeln sollen Donyell Malen und Karim Adeyemi wirbeln, im Sturmzentrum läuft erneut Sebastien Haller auf.

BVB-Trainer Edin Terzic ist mit seiner Mannschaft heute gegen Gladbach gefordert. Foto: dpa

Auf der Bank sitzen neben Reus und Schlotterbeck Ersatztorhüter Alexander Meyer, Salih Özcan, Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro, Youssoufa Moukoko, Anthony Modeste und Felix Passlack.

Borussia Mönchengladbach muss auf einige Leistungsträger verzichten: Torhüter Jonas Omlin hat Muskelprobleme, Alassane Pléa ist gesperrt. Marcus Thuram, der die Woche über weitgehend im Training fehlte, sitzt nur auf der Bank.

