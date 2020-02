BVB: Haaland macht den Unterschied – ein Weltstar in spe

Kennen Sie dieses Geräusch, wenn ein Ball oben im Tor einschlägt und die Torstange, die das Netz stramm hält, mit getroffen wird? Dieses Klatsch-der-Ball-ist-drin-Geräusch? Genau das war zu hören, als Erling Haaland zum 2:1 für Borussia Dortmund gegen Paris St.-Germain traf – mit einer Wucht, bei der sich die zuständigen Platzwarte um die Haltbarkeit des geknüpften Maschenwerks sorgen mussten.

Klatsch – nur den Bruchteil einer Sekunde zu vernehmen. Und dann: Explosionen der Emotionen, kollektiver Jubel in gigantischem Ausmaß. Erling Haaland, der mit beherztem Grätschsprung schon das 1:0 besorgt hatte, steigerte Begeisterung zu Ekstase.

Haaland begeistert nicht nur mit seinen tollen Toren

Es sind nicht nur die tollen Tore, mit denen der in der Winterpause aus Salzburg geholte Norweger auch in neuer Umgebung begeistert: Dieser 19 Jahre alte Kerl zieht, sobald er die Chance dazu erkennt, sofort unwiderstehlich in Richtung Tor los, er feuert aus allen Lagen. Aber er ist auch ein leidenschaftlicher Teamplayer, einer, der alle mitreißt. Gegen Paris köpfte er einen Ball aus dem eigenen Strafraum, dann raste er los, und beim Abschluss des Konters war er schon in vorderster Reihe. Grandios.

Wenn nicht alles täuscht, ist der BVB gerade daran beteiligt, einen künftigen Weltstar zu entwickeln. Auch Haaland wird Rückschläge erleben, in seinem Alter wäre das nur normal, man sollte sie ihm dann auch nachsehen. Aber seine Anlagen sind dermaßen außergewöhnlich, dass es schon verwunderlich wäre, wenn sie ihn nicht auf ein noch höheres Niveau heben sollten.

Emre Can ist für den BVB nicht weniger wertvoll

Nicht nur die Dortmunder Fans dürfen es genießen, dem talentierten Mittelstürmer zuzuschauen. Erling Haaland tut der gesamten Bundesliga gut. Solche Spieler machen den Stadionbesuch lohnenswert. Weil sie für das ganz große Spektakel zuständig sind.

Nicht minder wertvoll ist für Borussia Dortmund der zweite Winter-Neuzugang. Emre Cans Leistung gegen Paris war ebenso herausragend. Kämpfer, Stratege, sogar schon Dirigent: Auch der deutsche Nationalspieler hat sich auf Anhieb in die Herzen der Borussia-Fans gespielt. Der BVB weiß jetzt schon, was er an ihm hat.

Dortmund feiert beide, mit Recht. Die Welt aber, so ungerecht das sein mag, schaut auf Haaland, den Top-Torjäger. Weil er ein Versprechen ist. Weil sein Aufstieg zum Gipfel gerade erst begonnen hat.