BVB heute live! U19 vor Finaleinzug: Rückspiel gegen Hertha

Dortmund. Die U19 des BVB will heute den Einzug in das Finale um die deutsche U19-Meisterschaft perfekt machen. Ab 11 Uhr geht es gegen Hertha BSC.

Mit einer Glanzvorstellung und vier Toren hat Talent Julian Rijkhoff die A-Junioren von Borussia Dortmund dem Finale um die deutsche Meisterschaft einen großen Schritt näher gebracht. Der 18-Jährige erzielte am Montag beim 4:0 im Halbfinal-Hinspiel bei Hertha BSC alle BVB-Treffer. Rijkhoff war im Januar 2021 aus der Jugend von Ajax Amsterdam nach Dortmund gekommen. In dieser Saison erzielte er für die U19 in der Bundesliga West in 15 Spielen 15 Tore. Heute steigt das Rückspiel in Dortmund. Anstoß ist um 11 Uhr.

BVB U19 gegen Hertha BSC U19: Das Rückspiel heute im Live-Ticker

Dortmund ist Titelverteidiger bei den A-Junioren. Im vergangenen Jahr hatte der BVB die Hertha im Finale geschlagen. In diesem Jahr wäre der Endspielgegner entweder der 1. FSV Mainz 05 oder der 1. FC Köln. Das Hinspiel gewann Mainz mit 1:0.

