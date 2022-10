BVB hofft bei Union Berlin wieder auf Marco Reus – drei weitere Fragezeichen

Dortmund. Der BVB plant bei Union Berlin mit der Rückkehr seines Kapitäns Marco Reus. Drei weitere Spieler wackeln noch – mit unterschiedlichen Aussichten.

Es ist ein erfreulicher Satz, den Edin Terzic am Freitagmittag sagen kann, zumindest für die Verhältnisse von Borussia Dortmund: „Außer den Langzeitverletzten gibt es niemanden, der definitiv ausfällt“, sagt der BVB-Trainer zwei Tage vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Das sind ja immerhin auch vier Spieler, nämlich Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP), Mateu Morey (Meniskusverletzung) und Sebastien Haller, bei dem die Behandlung nach Entdeckung eines bösartigen Hodentumors andauert.

BVB-Kapitän Marco Reus trainiert wieder mit der Mannschaft

Uneingeschränkt positiv ist die Personallage also nicht., zumal der BVB „vier kleine Fragezeichen“ hat, wie Terzic ankündigt – wobei eines dieser Fragezeichen ein recht großes ist, zumindest vom Namen her: Marco Reus, der Kapitän, der seit dem Derby gegen Schalke vor knapp einem Monat wegen einer Außenbandverletzung fehlt – nun aber vor der Rückkehr steht: „Er hat am Mittwoch schon große Teile des Trainings mit der Mannschaft bestreiten können“, sagt Terzic, und das soll auch am Freitag und Samstag so laufen. „Wenn sich alles gut entwickelt, wird er dann am Sonntag wieder einsatzbereit sein“, meint der Trainer – wobei es eher auf einen Platz auf der Bank als in der Startelf hinauslaufen dürfte.

Bleiben drei weitere Fragezeichen. Etwa Thomas Meunier, der in der Schlussphase des Champions-League-Spiels gegen den FC Sevilla verletzt ausgewechselt werden musste. „Er hatte eine leichte Leistenverletzung, das macht ihm seit ein paar Wochen Probleme“, erklärt Terzic. „Aber die Untersuchungen haben nichts Dramatisches gezeigt.“ Man hofft beim BVB, dass es für Sonntag reicht.

BVB-Trainer Edin Terzic spielt mit seiner Mannschaft am Sonntag bei Union Berlin. Foto: dpa

Dann ist da Anthony Modeste. „Er hat nach seiner Auswechslung am Dienstag ein bisschen was im Oberschenkel gespürt“, sagt Terzic. „Es sieht aber gut aus, es scheint nichts Großes zu sein.“ Allerdings wurde Modeste in den zurückliegenden Tagen auch noch durch einen Magen-Darm-Infekt gebremst, sodass unklar ist, ob er die Reise nach Berlin antreten kann. Tendenz: Youssoufa Moukoko beginnt im Sturmzentrum.

BVB bei Raphael Guerreiro optimistisch

Raphael Guerreiro hatte nach dem Sevilla-Spiel einen angeschwollenen Fuß zu beklagen, nachdem er einen Tritt abbekommen hatte. „Aber da sind wir positiv, dass er uns zur Verfügung stehen wird“, erwartet Terzic. Es sind also wirklich vergleichsweise erfreuliche Personalmeldungen, wenn man bedenkt, was dem BVB in dieser Saison alles schon widerfahren ist.

