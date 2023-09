BVB in der Champions League - das sind die genauen Termine

Dortmund. Der BVB trifft in der Champions League auf drei besondere Gegner. Aufgepasst, liebe Fans: Die genauen Termine stehen jetzt fest. Die Übersicht.

Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain mit dem früheren Frankfurter Randal Kolo Muani in die Gruppenphase der Champions League. Das gab die Uefa am Samstag bekannt. Nach dem Match am 19. September in Frankreich empfängt der BVB am 4. Oktober den AC Mailand und spielt dann zweimal gegen Newcastle United, zunächst in England. Nach dem Auswärtsspiel in Mailand beschließt dann das Rückspiel gegen Paris am 13. Dezember in Dortmund die Gruppenphase. (dpa)

Die BVB-Spiele in der Champions League

Dienstag, 19. September, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

Mittwoch, 4. Oktober, 21 Uhr: Borussia Dortmund - AC Mailand

Mittwoch, 25. Oktober, 21 Uhr: Newcastle United - Borussia Dortmund

Dienstag, 7. November, 18.45 Uhr: Borussia Dortmund - Newcastle United

Dienstag, 28. November, 21 Uhr: AC Mailand - Borussia Dortmund

Mittwoch, 13. Dezember, 21 Uhr: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

BVB: weitere News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB