BVB: In der Liga verliert Edin Terzic den Vergleich mit Marco Rose derzeit

Berlin. Borussia Dortmund kommt in der Bundesliga nicht vom Fleck. Die Bilanz von Edin Terzic im Vergleich zum Vorjahr unter Marco Rose ist schwach.

Dieses Drehbuch vom Sonntagabend in Berlin kennen sie schon in Dortmund. Der Offensive mangelte es an Ideen, die Defensive patzte, schon häufig waren dies die Handlungsstränge bei schwarz-gelben Niederlagen. Diesmal vermasselte der BVB das Auswärtsspiel beim Tabellenführer Union, verlor verdient 0:2 und muss sich erneut mit sich selbst beschäftigen. Dabei sollte sich in dieser Spielzeit eigentlich vieles zum Besseren wenden.

Stattdessen steht der Vizemeister nun auf Platz acht. Kein Grund zur Panik in der zusammengestauchten Tabelle, nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz vier. Dramatischer wirkt schon der Vergleich zur vergangenen Spielzeit. Da hatte die Borussia unter Trainer Marco Rose am zehnten Spieltag 24 Punkte und eine Tordifferenz von 27:15. Jetzt: 16 Punkte; die Tordifferenz beträgt 13:14.

In den Pokal-Wettbewerben konnte der BVB bislang überzeugen

"Natürlich stehen wir nicht da, wo wir stehen wollen", sagte Trainer Edin Terzic. Am Mittwoch (18 Uhr) muss der BVB im DFB-Pokal beim Zweitligisten Hannover 96 bestehen. In den Pokalwettbewerben überzeugt der Klub bislang, zudem steht in Edin Terzic nun ein Fanliebling an der Seitenlinie. Gemeinsam mit seiner Mannschaft hat er emotionale Höhepunkte wie das 2:2 gegen Bayern München geschaffen – und dies trotz der vielen Verletzungen, die den Kader erneut schwächen.

Allerdings ist es bislang nicht gelungen, die Rasanz des zu Manchester City abgewanderten Erling Haalands in der Offensive durch einstudierte Abläufe zu ersetzen. In Berlin erinnerte der BVB eher an ein Orchester, in dem jeder sein eigenes Instrument bedient, anstatt ein gemeinsames Lied zu musizieren. „Wir haben es mit dem Ball ganz schwach gemacht", klagte Abwehrspieler Niklas Süle. "Wir werden Wochen für Woche gelobt, was für Potenzial wir haben. Dann müssen wir aber auch mit mehr Überzeugung spielen."

Dortmund stolperte in der Vorsaison in St. Pauli

Die nächste Gelegenheit bietet sich dafür in Hannover. Hoffnung macht, dass Kapitän Marco Reus dann nach seiner Sprunggelenksverletzung wohl wieder von Beginn an mithelfen kann. In der vergangenen Saison stolperte Dortmund im DFB-Pokal am Zweitligisten FC St. Pauli – dieses Drehbuch soll sich nicht noch einmal wiederholen.

