Borussia Dortmund BVB in Hoffenheim ohne Sabitzer - Kapitän Emre Can droht erneut die Bank

Dortmund. Ohne Marcel Sabitzer wird der BVB das Auswärtsspiel am Freitag bei der TSG Hoffenheim bestreiten. Kapitän Emre Can könnte wieder draußen bleiben.

Trainer Edin Terzic sieht bei Borussia Dortmund nach zwei Siegen nacheinander in der Fußball-Bundesliga noch einiges an Entwicklungs-Potenzial. „Die Punkteausbeute ist eigentlich okay. Aber es fehlt ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen die Magie“, sagte Terzic am Tag vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN), die nach fünf Spieltagen mit zwölf Zählern einen Punkt mehr hat als der BVB.

Der BVB-Trainer hofft, dass die Torflaute seiner Mittelstürmer in Sinsheim endet. „Wer in der Tabelle weit oben steht, hat meist viele Stürmertore erzielt“, sagte Terzic. Da hat der BVB mit bisher null Toren seiner drei „Neuner“ Niclas Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko noch großen Nachholbedarf.

BVB: Mittelstürmer noch ohne Torerfolg

Beim in letzter Minute verpflichteten Nationalstürmer Füllkrug hofft Terzic, „dass bald der Knoten platzt“. Meist platze dieser über einen Assist, dem dann Tore folgen. Es gebe auch im Sturm einen starken „Wettkampf“ um die Kaderplätze: „Es war gut, eine nahezu komplette Trainingswoche zu haben, wir haben viel und gut gearbeitet, jeder kämpft um seine Chance.“

Fehlen wird gegen Hoffenheim weiterhin Marcel Sabitzer, der in der Champions League bei Paris St. Germain (0:2) wegen einer Adduktorenverletzung ausgewechselt worden war. „Er kann hoffentlich nächste Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren“, sagte Terzic. Mit einer Rückkehr von Mateu Morey und Thomas Meunier sei hingegen nicht vor der Länderspielpause zu rechnen.

Ob nach sechs Wechseln vor dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche Kapitän Emre Can wieder ins Team rückt, wollte Terzic wie alle weiteren Personalfragen nicht beantworten. „Emre ist ein wichtiger Spieler für uns und vor allem für mich als Trainer“, sagte Terzic: „Trotzdem werde ich nicht verraten, wie ich mich entscheiden werde.“

BVB-Routinier Marco Reus darf auf erneuten Einsatz hoffen

Zu vermuten ist aber, dass Cans Vorgänger Marco Reus, der beim Startelf-Comeback nach vier Pflichtspielen auf der Bank das Siegtor erzielte, erneut beginnen darf. „Er hatte sich die Chance über gute Kurz-Einsätze verdient und hat die Chance wahrgenommen“, sagte sein Trainer. (fs mit dpa)

