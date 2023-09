BVB ist ein gutes Stück entfernt von einer Spitzenmannschaft

Essen. Der BVB gewinnt in Freiburg und verkürzt den Abstand zu den Bayern und Bayer Leverkusen. Auf dem gleichen Level ist Dortmund aber noch nicht.

Die Ouvertüre war gleich auch das stärkste Stück Fußball am Wochenende: Was der FC Bayern München und Bayer Leverkusen am Freitagabend boten, war deutlich besser als alles, was danach noch kam. Das Duell des Tabellenführers Bayer gegen den Verfolger Bayern hielt, was es versprochen hatte – zumindest, als Leverkusen nach rund 20 Minuten endlich seine Anfangs-Ehrfurcht abgelegt hatte. Das Spiel bot Tempo, Technik, Taktik vom Feinsten. Bayer Leverkusen bewies, was wir vorher schon wussten: dass die Mannschaft von Trainer Xhabi Alonso aktuell den feinsten Fußball in Deutschland spielt. Und die Bayern bewiesen, dass sie eben die Bayern sind, dass sie in solchen Duellen auf den Punkt da sind und im Kopf dann doch meist stärker als der Gegner – nur ein später Elfmeterpfiff kostete den Sieg und Platz eins.