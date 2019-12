BVB-Kapitän Reus: "Es ist jetzt nicht wieder alles gut"

Berlin. Der BVB setzte sich bei Hertha BSC mit 2:1 durch. Durch den Sieg kletterte der BVB auf Rang fünf, liegt nur einen Punkt hinter dem FC Bayern.

Lucien Favre riss die Arme hoch, ballte die Fäuste und schrie sein Glück in den Berliner Nachthimmel. Der sonst so zurückhaltende Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund jubelte für seine Verhältnisse geradezu enthemmt. Er hatte ja auch einiges überstehen müssen, in diesem Spiel bei Hertha BSC wie in den vergangenen Wochen: Am Ende stand 74.667 Zuschauern im Olympiastadion ein knapper 2:1 (2:1)-Sieg beim Hauptstadtklub, den seine 45 Minuten in Unterzahl spielende Mannschaft vor allem erkämpft hatte. Noch in der Nachspielzeit warf sich Dan-Axel Zagadou in einen Schuss von Marko Grujic und verhinderte so den späten Ausgleich.