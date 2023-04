BVB: Klartext von Terzic nach zwei schockierenden Auftritten - "weniger reden, mehr zeigen"

Dortmund kämpft gegen Union Berlin darum, nach den Pleiten in München und Leipzig nicht völlig den Faden zu verlieren und auf Schalke und Bochum warten Duelle gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Deswegen gibt es bei uns diesmal die volle Ladung Erstligafußball im Ruhrgebiet. Am Start sind dafür der stellvertretende Sportchef Andreas Berten, BVB-Experte Christian Woop und Moderator Timo Düngen.

Dortmund. Es rumort beim BVB nach zwei bitteren Pleiten innerhalb einer Woche. Gegen Union Berlin droht der Verlust von Platz zwei. Terzic schlägt Alarm.

Man würde ihm diese Geschichte sogar abkaufen. Auch in schwierigen Zeiten behält Edin Terzic ja sein verschmitztes Lächeln bei, gibt sich bodenständig. Nicht nur deshalb genießt er bei den Fans und den Entscheidungsträgern im Klub hohe Anerkennung. Aber dass der 40 Jahre alte Trainer von Borussia Dortmund „am Trainingsgelände alle umarmt, Blumen verteilt und Pralinen verschenkt“ – dem sei nicht so, betonte Terzic am Freitag.