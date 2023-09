BVB: Klartext zu Karim Adeyemi - "als würde ihm alles am Arsch vorbeigehen"

Essen. Dem BVB werden in der Champions League die Grenzen aufgezeigt. Vermeintlich Leistungsträger wirken lustlos. Unsere Analyse im Podcast.

Der holprige Saisonstart von Borussia Dortmund gibt zu denken. Zum Auftakt der Champions League wurden dem BVB am Dienstag bei Favorit Paris St. Germain die Grenzen aufgezeigt. Die Mannschaft wirkte verunsichert und mutlos. Die 0:2 (0:0)-Niederlage beim PSG-Starensemble war hochverdient. Sportdirektor Sebastian Kehl warf der Mannschaft im Anschluss vor, zu viel "Larifari" gespielt zu haben. Beim BVB geht das Rätselraten über die wachsende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit weiter.

BVB-Berater Matthias Sammer wurde konkreter und kritisierte die Stürmer Donyell Malen und Karim Adeyemi mit harschen Worten. Letzterer kommt auch in unserem Podcast "fußball inside" nicht gut weg. BVB-Reporter Christian Woop spricht bei Adeyemi von "absoluter Lustlosigkeit" und von einem "fatalen Zeichen." Moderator Timo Düngen wird noch deutlicher: "Karim Adeyemi strahlt aus, als würde ihm alles am Arsch vorbeigehen."

BVB rennt seiner Form noch hinterher

Doch klar ist, dass es nicht nur an einzelnen Spielern liegt. Der BVB ist noch weit von der Form entfernt, die er in Rückrunde der letzten Saison hatte. Warum das so ist und was sich in den kommenden Wochen dringen ändern muss, haben wir in der aktuellen Podcast-Folge besprochen. Viel Spaß beim Reinhören!

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB