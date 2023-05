Für die Ruhrpott-Bundesligisten geht es am Samstag um alles: Dortmund kämpft um die Meisterschaft, Schalke und Bochum mit aller Vehemenz gegen den Abstieg. Wer hat die besten Karten? Wie sollten die Mannschaften die Aufgabe taktisch angehen? Und worauf kommt es sonst noch an? Das klären Moderator Nils Halberscheidt und unser Sportchef Sebastian Weßling mit einem, der es wissen muss: Manuel Baum, einst Bundesligatrainer beim FC Augsburg und auf Schalke und heute als Taktikexperte gefragt.

Borussia Dortmund BVB: Klublegende Marco Reus vor Vollendung - in einer Nebenrolle

Dortmund. Seit Jahren jagt Marco Reus mit dem BVB der Meisterschaft hinterher. Nun kann es klappen – obwohl sein Beitrag ungewöhnlich gering ist.

Am Mittwoch stand ein anderer im Mittelpunkt, aber das kennt Marco Reus inzwischen: Borussia Dortmund gab bekannt, dass Mats Hummels seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert, dass der 34-Jährige noch ein Jahr dranhängt. Begleitet wurde das Ganze von entsprechendem Pathos: „Ein weiteres Jahr mit Mats Hummels ist ein gutes Jahr für Borussia Dortmund“, verkündete Sportdirektor Sebastian Kehl, bevor er dann sehr viel über die unmittelbare Zukunft sprach: Über das Bundesligaspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky), in dem es für den BVB darum geht, die zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern ins Ziel zu retten und den großen Traum von der Deutschen Meisterschaft Realität werden zu lassen.