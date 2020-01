Bigge-Olsberg. Wolfgang Paul führte das BVB-Team beim Europapokalsieg 1966 als Kapitän an. Borussia blieb er immer treu. An diesem Samstag feiert er Geburtstag

BVB-Legende Stopper Paul wird an diesem Samstag 80

Die Fußmatte begrüßt mit einem Borussia-Dortmund-Logo, bevor sich die Eingangstür öffnet. Innen klackern Uhren. Familienfotos erinnern an vergangene Zeiten. Wolfgang Paul führt in den Keller, einige Stufen hinab, dann steht er in dem Museum seines Lebens.

Sein Nationalelf-Trikot von 1966 ruht hier. Schals. Mützen. Ein alter Lederball. An einer Wand buhlen alte Vereinswimpel um Aufmerksamkeit, die der Museumsherr von den großen Gegnern eingesammelt hat. Real Madrid. Manchester United. FC Bayern. Der Blick fällt auf ein Bild, das Wolfgang Paul zeigt. 1966, im BVB-Trikot, mit dem Stolz eines Kapitäns hält er den Europapokal der Pokalsieger in seinen Händen. Sein größter Triumph.

An diesem Samstag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Ein Leben lang im Uhrengeschäft

Wieder oben, nun im Wohnzimmer, beginnt die Dortmunder Legende zu erzählen von seinem Leben, das von zwei Leidenschaften geprägt wurde. Dem Fußball (siehe Keller). Den Uhren (siehe Klackern). „Willst du lieber Fußball spielen oder Uhren reparieren?“, fragte ihn Trainer Hermann Eppenhoff im Jahr 1961, als Wolfgang Paul dabei war, seine Profi-Karriere in Dortmund einzuleiten. „Beides“, antwortete er damals. „Beides habe ich gerne gemacht“, sagt er noch heute. Erst vor zwei Jahren hat er das Uhrengeschäft seines Vaters geschlossen, das er in seiner Heimatstadt Olsberg im Sauerland nach der Karriere weitergeführt hat, gemeinsam mit seiner Frau Almuth.

Wolfgang Paul kann aber auch erzählen, wie sich Werte und Gegebenheiten nach und nach verändern. Große Uhren, wie Paul sie reparierte, klackern mittlerweile nur noch in wenigen Haushalten. Der Profifußball, wie Paul ihn erlebte, existiert nicht mehr. Stattdessen wandelt er nun in einer glitzernden Welt, in der es um Millionen geht. „Das viele Geld finde ich negativ“, meint er. „Gute Landesligaspieler verdienen jetzt so viel wie wir damals.“ Aber: „Ich habe da nie so drauf geguckt. Und ich habe schon so einige Vorteile gehabt.“ In den 60er-Jahren war Wolfgang Paul ein Star, er konnte kaum unerkannt über die Straßen wandern. Und dies, obwohl es für ihn zunächst „unvorstellbar“ schien, tatsächlich das schwarz-gelbe Trikot zu tragen.

Aus Bigge über Schwerte zum BVB

Die Fußball-Jugend verbringt Wolfgang Paul beim TuS Bigge, dann stürmt er für den VfL Schwerte. In der Westfalenauswahl köpft er sich auf die Liste des BVB. „Ich bin damals mit dem Zug nach Dortmund gefahren und habe mir das Training angeguckt“, erzählt er. „Für mich war es utopisch, dort mitzumachen.“ Doch er schafft es trotzdem, ab 1961 zählt er zum Kader der Borussia. Trainer Eppenhoff funktioniert ihn zum Abwehrchef um. Paul soll als Stopper die gegnerischen Stürmer aufhalten, eben stoppen. Die Position existiert heute längst nicht mehr. Die großen Spiele aber bleiben in Erinnerung.

ein größter Tag: Wolfgang Paul (vorne rechts) führt das BVB-Team 1966 in Glasgow zum Europapokalfinale gegen Liverpool aufs Feld. Foto: Imago

1963 gewinnt Wolfgang Paul mit dem BVB die Deutsche Meisterschaft. 1965 den DFB-Pokal, da führt er die Mannschaft bereits als Kapitän an. So auch im Finale des Europapokals der Pokalsieger 1966, in dem die Dortmunder den FC Liverpool in der Verlängerung sensationell 2:1 niederringen. Stan Libuda schafft mit seinem Siegtreffer ein Kunstwerk. „Was wir geleistet haben, wurde uns bewusst, als wir wieder zu Hause ankamen. Die Straßen waren voll“, erzählt Wolfgang Paul. Alle wollen einen Blick auf die ersten deutschen Europokalsieger erhaschen. „Das war unbeschreiblich.“

Bei der Nationalelf war er zwar dabei - aber nicht mittendrin

Dabei verläuft Wolfgang Pauls Karriere nicht ohne Hindernisse. Verletzungen schwächen ihn. Zur Nationalelf wird er zwar eingeladen, aber er wird nie eingesetzt. Das verlorene Wembley-Finale verfolgt er 1966 auf der Bank, weil Einwechslungen damals noch nicht erlaubt waren. 1968 verletzt sich Wolfgang Paul am Meniskus. Es gelingt ihm nicht wirklich, sich davon zu erholen. 1970 endet die Karriere. Ab da: Uhren reparieren.

Dem BVB bleibt er treu, er besucht immer noch jedes Heimspiel. Als Vorsitzender des Ältestenrates unterstützt er Präsident Reinhard Rauball. „Einmal Borusse, immer Borusse, sage ich immer“, erklärt Paul, der seinen 80. Geburtstag im engsten Kreis feiert. Viele ehemalige Mannschaftskollegen werden fehlen, sie sind mittlerweile verstorben. „Tja“, sagt Wolfgang Paul, „das ist das Leben“.