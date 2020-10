BVB-Lizenzspielerchef Kehl: So steht es um Lukasz Piszczek

Es war fast ein Gefühl der Erleichterung, mit dem Sebastian Kehl sich am Montag auf den Weg machte nach Rom. „Zum Glück haben wir nach dem Hoffenheim-Spiel keine weiteren Ausfälle zu beklagen gehabt“, sagte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund einen Tag vor dem Champions-League-Spiel bei Lazio Rom (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky). Aber der BVB ist ja gebeutelt genug: Dan-Axel Zagadou und Marcel Schmelzer fehlen schon seit längerem wegen Knieverletzungen. Thorgan Hazard und Nico Schulz fallen wegen Muskelfaserrissen aus. Und Manuel Akanji ist nach seinem positiven Corona-Test noch nicht wieder dabei.

Immerhin: Lukasz Piszczek saß mit ihm Flieger, nachdem er sich in Hoffenheim am Auge verletzt hatte. Über seinen Einsatz soll kurzfristig entscheiden werden: „Es geht ihm deutlich besser“, sagte Kehl. „Das Auge ist ein sensibles Organ, wir lassen größte Vorsicht walten. Aber Lukasz will unbedingt dabei sein, haben ihn deswegen heute auch mitgenommen.“ Gewissheit gibt es erst am Spieltag: „Wir werden morgen nochmal eine Untersuchung machen, um zu schauen, inwieweit es sich bessert“, erklärte Kehl. „Es wäre großartig, wenn er spielen könnte, das würde unsere Probleme in Abwehr ein wenig lindern.“

BVB-Lizenzspielerchef warnt vor Luis Alberto und Sergej Milinkovic-Savic

Die sind in der Tat massiv, Mats Hummels ist der einzig verbliebene Innenverteidiger im Kader – und Piszczek der einzige, der diese Position in der jüngeren Vergangenheit häufig für den BVB besetzt hat. Selbst wenn er spielen könnte, müsste Trainer Lucien Favre improvisieren, dann würde wohl Mittelfeldspieler Thomas Delaney den dritten Platz in der defensiven Dreierkette einnehmen. Sollte Piszczek fehlen, fiele das Improvisieren noch radikaler aus: Dann wäre es wohl an Rechtsverteidiger Thomas Meunier, weiter ins Zentrum zu rücken.

Der BVB müsste also mit einer Behelfsabwehr antreten gegen seinen früheren Stürmer Ciro Immobile, der in der vergangenen Saison mit 36 Toren bester Torschütze Europas war. „Es wird natürlich besonders darauf ankommen, ihn richtig im Griff zu behalten“, sagte Kehl der in der Saison 2014/15 noch mit Immobile zusammenspielte. Aber Lazio bestehe nicht nur aus Immobile, sondern habe einige erfahrene und qualitativ hochwertige Spieler – etwa Luis Alberto oder Sergej Milinkovic-Savic.