BVB: Lucien Favre über die verletzen Guerreiro und Meunier

Dortmund. Sorgenfalten beim BVB. Gegen den 1. FC Köln haben die Dortmunder nicht nur das Spiel, sondern auch Verteidiger Thomas Meunier verloren.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Mammut-Programm in den kommenden Wochen um Verteidiger Thomas Meunier. Der belgische Nationalspieler verletzte sich bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln und musste nach eine Stunde ausgewechselt werden.

Auf Nachfrage, wie lange Meunier dem BVB fehlen wird, sagte Trainer Favre: „Ich weiß es nicht. Ich muss noch mit dem Doc sprechen. Wahrscheinlich müssen wir noch bis morgen oder übermorgen warten bis er ein MRT machen kann. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm.“

BVB: Neuzugang Meunier ist gesetzt

Auf der rechten Defensivseite ist Meunier, der im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt war, gesetzt. Der 28-Jährige stand bislang in allen 15 Pflichtspielen des BVB in der laufenden Saison in der Anfangsformation (drei Vorlagen).

Gegen Köln nicht im Aufgebot stand Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Der Portugiese plagt sich seit Wochenmitte mit einer Zerrung im Oberschenkel und musste schon gegen den FC Brügge (3:0) angeschlagen ausgewechselt werden. Ob er gegen Lazio Rom am Mittwoch wieder eine Option ist, ließ Trainer Favre offen: „Momentan habe ich keine Ahnung. Es ist zu früh, etwas zu sagen.“