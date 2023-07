BVB macht es offiziell: Emre Can verlängert bis 2026

Will auch weiterhin Jubel-Gelegenheiten im BVB-Trikot haben: Emre Can hat bei Borussia Dortmund verlängert.

Dortmund. Nationalspieler Emre Can hat seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2026 verlängert. Was BVB-Sportchef Kehl dazu sagt.

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund und Emre Can gehen weiterhin gemeinsame Wege: Der deutsche Nationalspieler hat seinen 2024 auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das gab der Verein am Samstagmittag bekannt. Schon zuvor hatte sich eine Verlängerung angebahnt - auch diese Redaktion hatte berichtet. Trainer Edin Terzic hatte noch vor wenigen Tagen nach dem knappen 3:2-Testspielsieg bei Rot-Weiß Oberhausen über Can gesagt: „Wir merken, dass er in der Rückrunde immer wichtiger wurde, dass seine Stimme in der Kabine immer wichtiger wurde. Emre ist ein extrem wichtiger Ansprechpartner auch für mich.“

Kehl: Can beim BVB zur starken Persönlichkeit gereift

„Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung zitiert. "Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Wir freuen uns sehr, diesen gemeinsamen Weg mit Emre fortzusetzen.“

2021 gehörte der Mittelfeldspieler, der 2020 von Juventus Turin zum BVB gekommen war, bereits zur Dortmunder Mannschaft, die den DFB-Pokal gewonnen hatte. In der vergangenen Saison war er einer der Leistungsträger im Team von Trainer Edin Terzic. Vor allem nachdem der Transfer des zweikampfstarken mexikanischen Sechsers Edson Alvarez von Ajax Amsterdam nicht zustande gekommen war, rückte Emre Can in den Fokus. Auch er kann flexibel eingesetzt werden, erfüllte das vom BVB gewünschte Profil.

Can will BVB beim Erreichen hoher Ziele helfen

„Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund. In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten", sagte der 29-jährige Can laut BVB-Mitteilung. "Es muss mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

Für den BVB ist die Verlängerung ein entscheidender Schritt, nach den Abgängen von Mahmoud Dahoud (27/ablösefrei zu Brighton & Hove Albion) und Jude Bellingham (19/für etwas mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid) hat Dortmund Bedarf im Mittelfeld. Can ist das zweite Puzzlestück nach der Verpflichtung des kreativen Achters Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg.

