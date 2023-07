BVB: Marcel Sabitzer ist in den USA angekommen

San Diego. Neuzugang Marcel Sabitzer hat es geschafft, dem BVB hinterher zu reisen. Er ist in San Diego angekommen. Nun beginnt die Arbeit.

Marcel Sabitzer ist angekommen in San Diego, hier, also in den USA, bereitet sich der BVB auf die kommende Saison vor und wirbt nebenbei für die Bundesliga und den eigenen Klub. Um die fünfeinhalb Millionen Euro nimmt Borussia Dortmund durch die Reise ein.

Sabitzer, 29, hat deutlich mehr gekostet. 19 Millionen plus Prämien muss der Vizemeister an den FC Bayern überweisen. Dafür erhält Dortmund einen Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Offensive. Der Österreicher soll das Mittelfeld ordnen, das Spiel an sich reißen, mutig sein, Angriffe beschleunigen. Erst mal muss er aber die neuen Kollegen kennenlernen, sich einfinden in der Mannschaft von Edin Terzic.

Unsere neue Nummer 2️⃣0️⃣ ist im Teamquartier angekommen! 👋 pic.twitter.com/ps7fOdLOdj — Borussia Dortmund (@BVB) July 25, 2023

BVB: Mehr News und Hintergründe

In einem Video, das der BVB bei Twitter verbreitet hat, steigt Marcel Sabitzer aus einem schwarzen Auto aus. "Servus", sagt er. "Lange Reise, aber ich bin da." Auf die Frage, ob er einen guten Flug gehabt habe, sagt er: "Ja."

Wer ist noch wach? 👋 pic.twitter.com/HW5uBeMuXo — Borussia Dortmund (@BVB) July 25, 2023

BVB: Elf Tage in den USA - jetzt mit Marcel Sabitzer

Der BVB verbringt insgesamt elf Tage in den USA, hält sich in San Diego, Las Vegas und Los Angeles auf. Die Temperaturen drücken, trotzdem möchte Trainer Edin Terzic die Zeit nutzen, um die Mannschaft im taktischen Bereich voranzubringen und die Neuzugänge, neben Marcel Sabitzer sind es noch Felix Nmecha und Ramy Bensebaini, einzuarbeiten. Ungeklärt ist noch, wer neuer Kapitän wird. Diese Frage soll in den Vereinigten Staaten beantwortet werden, nachdem Marco Reus sein Amt abgegeben hat. Die Kandidaten: Gregor Kobel, Niklas Süle und Emre Can, der gerade seinen Vertrag verlängert hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB