BVB: Kapitän Marco Reus wirbelt - und trifft beim Comeback

Dortmund. BVB-Star Marco Reus ist zurück. Der Kapitän von Borussia Dortmund traf beim 2:1-Testspielsieg gegen Sparta Rotterdam prompt bei seinem Comeback.

Zehn Minuten dauerte es, bis Marco Reus erstmals zeigte, warum Borussia Dortmund ihn in den vergangenen sieben Monaten so schmerzlich vermisst hatte. Im Testspiel gegen Sparta Rotterdam verpasste er seinem Gegenspieler am Strafraumeck einen frechen Beinschuss. Nur per Foul konnte der wieder genesene Kapitän gestoppt werden.

Reus‘ anschließender Freistoß landete zwar noch nicht im Tor, doch ins Schwarze traf er nach 63 Minuten. Nach starkem Dribbling zappelte sein Rechtsschuss im Netz. Der eingewechselte Immanuel Pherai legte nur vier Minuten später nach und sorgte damit für das 2:0. Emanuel Emegha traf in der 80. Minute zum 1:2-Endstand. Doch selbst dieser souveräne Sieg war für den Fußball-Bundesligisten am Montag nebensächlich. Wichtiger ist, dass Reus wieder auf dem Platz stehen kann. 70 Minuten spielte er ansprechend und wirbelte schon wieder.

BVB-Star Marco Reus übernimmt sofort Verantwortung

Denn zwischen dem Sieg gegen Sparta und Reus‘ letztem Einsatz liegt eine lange Leidenszeit. Eine Zeit, die die Dortmunder mit Sorge verfolgt hatten, schließlich erwies sich die Sehnenentzündung im Adduktorenbereich des 31-Jährigen als hartnäckig. Groß war deshalb die Freude über die Rückkehr. „Er ist extrem wichtig für uns, unser Kapitän“, erklärte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor dem Anpfiff. „Er ist für jeden Gegner gefährlich.“

Auffällig war auch, dass Reus direkt Verantwortung übernommen hatte. In Abwesenheit der meisten Nationalspieler war er der Taktgeber in der Offensive. Immer wieder schallten seine Kommandos über den Rasen in Dortmund-Brackel, auf dem überraschend auch die deutschen Nationalspieler Emre Can und Julian Brandt standen. Weniger als 24 Stunden nach dem Länderspiel in Basel (1:1).

Reinier bekommt Kommandos von Marco Reus

Einige von Reus‘ Kommandos galten auch dem 18-jährigen Brasilianer Reinier, für den die Partie gegen Sparta ebenfalls eine besondere war: Für die Real-Leihgabe war es die erste für den BVB. Sein Comeback feierte neben Reus auch Mahmoud Dahoud, der zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung gefehlt hatte.

Für den BVB eine weitere gute Nachricht, denn das schwarz-gelbe Lazarett lichtet sich eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt gegen den MSV Duisburg im DFB-Pokal immer mehr. „Es füllt sich wieder“, freute sich auch Kehl. Die wichtigste Erkenntnis lieferte aber natürlich Marco Reus, der im Testspiel zeigte, dass der BVB wieder auf ihn zählen kann.