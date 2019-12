Sinsheim. BVB-Profi Mats Hummels hat auf Instagram unter anderem ein Foto seiner dick verbundenen Hand gepostet - aber dennoch leichte Entwarnung gegeben.

BVB: Mats Hummels zeigt seine verletzte Hand

Ein Lächeln war auf dem Foto, das Mats Hummels vom BVB auf Instagram postete, nicht zu sehen. Das Bild zeigte den Abwehrspieler von Borussia Dortmund in der Nacht im Auto auf dem Rückweg aus einem Krankenhaus. Hummels hielt den linken Arm nach oben, der in einen dicken weißen Verband eingepackt war.

Am Freitag hatte er sich im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim nach 15 Minuten an der Hand verletzt, er hatte nach einer kurzen Behandlungspause aber noch weitergespielt, wohl unter Schmerzen. In der Pause war dann aber Schluss. Hummels' Arm sei „sehr geschwollen, er musste raus, er hatte zu viele Schmerzen“, sagte BVB-Trainer Lucien Favre.

Hummels sagt: "Glück im Unglück"

Der 31-jährige Hummels wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort machte er zunächst ein Foto seiner stark geschwollenen und zerkratzten Hand. Außerdem lud er besagtes weiteres Foto seines anschließend verbundenen linken Arms hoch. „Die Hand ist gut verpackt, vermutlich hatte ich noch Glück im Unglück. Viel schmerzhafter ist die Niederlage in einem Spiel, das wir einfach niemals verlieren dürfen...“, schrieb er zu dem Bild.

Mats Hummels zeigt dem BVB-Physioteam die verletzte Hand. Foto: dpa

Denn ja, der BVB hatte die letzte Partie der Hinrunde bei der TSG Hoffenheim 1:2 verloren. Trotz der Führung durch Mario Götze (17.). Der eingewechselte Sargis Adamyan (79.) sowie Andrej Kramarić (87.) bestraften die Nachlässigkeit der spielerisch über weite Strecken überlegenen Gäste.

Weitere Verletzungssorgen beim BVB

Auch Thorgan Hazard musste raus. „Ich habe einen Schlag gekriegt auf die Wade, danach hatte ich schmerzen im Knie und konnte nicht mehr laufen“, sagte der belgische Nationalspieler. Wie lange beide ausfallen, ist noch unklar.

Offen ist auch, wann BVB-Kapitän Marco Reus zurückkehrt. Wegen seines Muskelfaserrisses wird der Nationalspieler den Dortmundern wohl auch noch beim Rückrundenauftakt am 18. Januar beim FC Augsburg fehlen. „Da muss man jetzt mal den Verlauf abwarten. Das ist ein Faserriss und der braucht Zeit“, sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB.

Viele Reaktionen auf Hummels-Fotos

Viele Fans reagierten übrigens auf den Post von BVB-Spieler Hummels. Darunter auch einige Prominente. Gute Besserung wünschten ihm unter anderem der Schauspieler Kida Khodr Ramadan sowie TV-Moderator Kai Pflaume. (Gold)