BVB: Neuzugang Erling Haaland macht weiteren Schritt voran

Am Donnerstagvormittag brachen die Profis von Borussia Dortmund mit einer Gewohnheit: Statt auf Platz eins trainierten sie auf Platz zwei der Fußball-Anlage ‚La Dama de Noche‘. Und das war nicht die einzige Neuigkeit beim BVB: Neuzugang Erling Haaland mischte erstmals im Mannschafttraining mit – zwar nicht durchgängig, aber doch über weite Teile.

BVB-Profi Erling Haaland scheint beschwerdefrei

Das strapazierte Knie macht also keine Beschwerden mehr, dennoch will Trainer Lucien Favre weiterhin behutsam mit dem Norweger umgehen: Bei einem Spieler, der 1,94 Meter groß und 87 Kilo schwer, aber erst 19 Jahre alt ist, können immer wieder mal Probleme mit den Gelenken auftreten.

Es besteht noch Abstimmungsbedarf

Der Norweger war auch im Abschlussspiel elf gegen elf dabei und konnte seine Torgefährlichkeit gelegentlich aufblitzen lassen. Zwei gute Gelegenheiten vergab er allerdings aus gefährlicher Position und die meisten Flanken der Mannschaftskollegen waren deutlich zu hoch angesetzt. Es besteht noch Abstimmungsbedarf in der Offensive, das machte auch das Ergebnis deutlich: Wie schon das Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich endete auch diese interne Partie 0:0.

Auch andere Verletzte beim BVB kehren ins Mannschaftstraining zurück

Erling Haaland war dabei nicht der erste Profi, der in den Kreis der Mannschaft zurückkehrte: Auch Marco Reus, Jacob Bruun Larsen und Thorgan Hazard mischten über weite Teile mit. Paco Alcácer nahm bereits wieder am gesamten Mannschaftstraining teil. Thomas Delaney dagegen, der tags zuvor auch schon wieder leicht mit dem Ball gearbeitet hatte, musste pausieren: Er hatte einen Schlag aufs Knie bkommen. Nach neun Wochen Pause muss der Däne aber ohnehin langsam an die volle Belastung herangeführt werden. Auch Marcel Schmelzer ist nach seinem Muskelfaserriss noch immer nicht zurück auf dem Platz – der Linksverteidiger konnte bislang nur individuell an seiner Fitness arbeiten.

Weil so viele Spieler Trainingsrückstand haben, lässt der BVB für die Testspiele am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam (12 Uhr, nichtöffentlich) und Mainz 05 (17 Uhr/DAZN) Spieler einfliegen: Magnus Kaastrup (U23), Joseph Boyamba (U23), Ramzi Ferjani (U19) stoßen am Freitag dazu.

Das ist der BVB-Kader für Marbella:

Tor: Bürki, Hitz, Unbehaun, Oelschlägel

Abwehr: Hummels, Akanji, Zagadou, Balerdi, Piszczek, Hakimi, Schmelzer, Schulz, Morey

Mittelfeld: Witsel, Brandt, Guerreiro, Delaney, Sancho, Reus, Dahoud, Raschl, Führich, Pherai, Reyna

Angriff: Haaland, Alcácer, Götze, Hazard, Tigges, Bruun Larsen

Im Einzeltraining: Schmelzer, Delaney