BVB-Noten: Manuel Akanji patzt auch in Leverkusen

Roman Bürki: Hatte kaum eine Gelegenheit sich auszuzeichnen. Bei allen vier Gegentoren machtlos, hatte dann noch Glück, dass Havertz in der zweiten Hälfte eine Kontersituation nur an den Pfosten gesetzt hat. Note: 3,5

Dan-Axel Zagadou: Spielte im Aufbau den einen oder anderen unsicheren Pass. Lange Bälle hinter die BVB-Abwehrkette wurden oft gefährlich. Note: 4

Mats Hummels: Als einziger Bundesliga-Spieler traf der Vertreter von Marco Reus in den vergangenen zwölf Saisons mindestens einmal. Sein Kopfball zum 1:1 (22.) war perfekt ausgeführt. Hummels’ Spielweise, wenn er hoch attackiert, kann problematisch werden, wenn er die Zweikämpfe im Mittelfeld nicht gewinnt. An diesem Abend ging er meist als Sieger aus den Duellen. Ein guter Auftritt — wäre ihm vor dem 3:3 (81.) nicht Volland erwischt und hätte er nicht das Luftduell gegen Lars Bender vor dem 4:3 (82.) verloren. Note: 3,5

Manuel Akanji: Kapitaler Fehler vor dem 0:1, als er die Verteidigerposition zwischen eigenem Tor und Gegenspieler aufgibt. Er kann seine Böcke einfach nicht abstellen. Die rechte Außenbahn ist nicht seine Paradeposition. Note: 4,5

Raphael Guerreiro: Machte auf der linken Abwehrseite ein richtig gutes Spiel, gewann viele Zweikämpfe. Mit dem 3:2 belohnte er sich persönlich damit. Note: 2

Achraf Hakimi: War offensiv nicht so auffällig wie in den anderen Partien des Jahres. Bei der Vorlage auf Guerreiro kombinierte er zunächst sehenswert mit Sancho und Haaland und bewies dann viel Übersicht (65.). Note: 3,5

Emre Can: In seinem ersten Bundesliga-Spiel nach 2100 Tagen gehörte der Winter-Zugang gleich zu den präsenten BVB-Akteuren. Überragender Treffer zum 2:1 in der 33. Minute. Note: 2,5

Axel Witsel: Erwischte nicht unbedingt seinen besten Tag. Am Offensivspiel war der Belgier nur selten beteiligt. Kai Havertz durfte sich vor dem 2:2-Ausgleich in seinem Territorium viel zu sehr entfalten. Note: 4,5

Julian Brandt: Kam zum Ende der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel — und erlebte bei seiner Leverkusen-Rückkehr bei fast jeder Ballaktion ein Pfeifkonzert. Hatte eine gute Gelegenheit, gegen den Ex-Verein zu treffen. Aus der Aktion resultierte immerhin der Eckstoß, den Hummels letztlich zum 1:1 einköpfte. Wurde in der Halbzeit für Giovanni Reyna ausgewechselt, weil der offenbar angeschlagen war. Note: 2,5

Jadon Sancho: Lieferte wieder einen Scorer-Punkt ab. Endlich kam eine Ecke perfekt auf den Kopf des Mitspielers geflogen. Sehenswerte Kombination per Hacke mit Haaland und Hakimi vor dem 3:2. Note: 2,5

Erling Haaland: Ja, es ist möglich: Haaland hat keinen Treffer für den BVB erzielt. Leverkusen machte es ihm allerdings auch nicht so leicht wie Köln, Augsburg und Union. Dafür an vielen Kombinationen beteiligt - unter anderem beim 3:2 mit Sancho und Hakimi. Note: 3

Giovanni Reyna: Sein völlig unnötiges Foul abseits des Balls löste den VAR-Eingriff vor Sanchos vermeintlichem 3:2 aus. Der Pfosten verhinderte später sein erstes Bundesliga-Tor. In der Verteidigung allerdings mit vielen Ungenauigkeiten. Note: 4,5

Mario Götze und Thorgan Hazard kamen spät und bleiben daher ohne Note.