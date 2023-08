BVB-PK heute live: Das sagt Edin Terzic vor dem Derby beim VfL Bochum

BVB-Analyse: holpriger Start in die Saison

Dortmund. Am Samstag steht für den BVB das Revierderby beim VfL Bochum an. So steht es um das Personal. Die PK mit Trainer Edin Terzic im Live-Ticker.

Es ist wieder Derbyzeit im Revier. Am Samstag (15:30 Uhr, Sky) empfängt der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga den großen Lokalrivalen Borussia Dortmund. Eine Begegnung, die keine positiven Erinnerungen bei den BVB-Fans hervorruft. In der Schlussphase der vergangenen Saison kamen die Dortmunder nicht über ein 1:1 im Ruhrstadion hinaus. Mit zwei Punkten mehr auf dem Konto wären die Schwarz-Gelben Deutscher Meister geworden.

Der BVB will und muss nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln den zweiten Dreier folgen lassen. Zumal die Dortmunder auf einen angeschlagenen Gegner treffen. Die Bochumer legten einen heftigen Fehlstart in die neue Saison hin. Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld folgte eine 0:5-Packung beim VfB Stuttgart. Wie der BVB dieses Derby angeht und wie es personell vor dem Nachbarschaftsduell aussieht, erklärt Edin Terzic heute bei der Pressekonferenz in Dortmund. Ab 12:30 Uhr sitzt der BVB-Trainer auf dem Podium.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

