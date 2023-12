BVB-PK live: Ryerson und Moukoko fehlen - Brunner im Kader

Aus im DFB-Pokal und zehn Punkte Rückstand auf Platz 1 in der Bundesliga. Nach der Niederlage in Stuttgart scheint es fast so als seien die Dortmunder Chancen auf einen Titel in dieser Saison gestorben. Oder gibt es noch Hoffnung? Außerdem blicken wir auf den MSV Duisburg, bei dem das 1:0 gegen Lübeck einen kleiner Hoffnungsschimmer war. Kann aus diesem Schimmer sogar wieder Licht werden? CvD Melanie Meyer, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Timo Düngen diskutieren darüber. Viel Spaß!

Dortmund Nach dem enttäuschenden Auftritt im DFB-Pokal ist der BVB am Samstag gegen RB Leipzig in der Bundesliga gefragt. Die PK im Live-Ticker.

Das erste Saisonziel schon verpasst - und auch in der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund weit hinterher gegenüber den aktuellen Top-Teams Bayer Leverkusen und FC Bayern München. Umso wichtiger ist für den BVB das Spiel gegen RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Das sagt Edin Terzic:

12:47 Uhr: „Donny hat unglaublich Fähigkeiten. Es fällt ihm gerade nicht so leicht, diese aufs Feld zu bekommen“, sagt Terzic. Er sei aber zuversichtlich, dass er bald wieder der Siegtorschütze für den BVB sein wird.

12:46 Uhr: „Es gibt noch vier Spiele, die wir gewinnen können. Und das wollen wir tun.“

12.:45 Uhr: „Es gibt keinen Druck von außen, der größer ist als der, den ich in mir spüre“, sagt Terzic.

12:44 Uhr: „Es geht nicht nur um unsere Weltmeister in der U17. Wir haben auch in der U19 und der U23 spannende Spieler. Die Jungs sind auf einem richtig guten Weg“, sagt Terzic. Die Spieler würden die Chance bekommen, wenn alle Trainer der Meinung seien, dass es Zeit für den nächsten Schritt sei.

Meunier bekommt BVB-Chance gegen Leipzig

12:43 Uhr: Thomas Meunier ist laut Terzic am Samstag gegen RB Leipzig eine Option für die Startelf. „Wir haben die Situation, dass uns viele Spieler innerhalb von wenigen Tagen weggebrochen. Das ist die Phase, in der Thomas seine Chance bekommen wird. Jetzt geht es darum, dass er sie nutzt.“

12:42 Uhr: „Wir haben zum großen Teil in dieser Saison ordentlich verteidigt“, sagt Terzic. „Wir waren lange sehr konstant unterwegs. Es steckt in uns. Wir müssen das konstanter liefern.“

12:41 Uhr: Terzic sagt, dass direkt nach dem Spiel in der Kabine über die Leistung gesprochen wurde. Der Trainer ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft daraus gelernt habe.

12:38 Uhr: Es ist wünschenswert, die Spielkontrolle zu haben, sagt Terzic. Das sei aber nicht immer einfach. „In Stuttgart haben wir keinen destruktiven Ansatz gewählt“, sagt Terzic und skizziert noch einmal seine Vorhaben. Doch diese haben nicht funktioniert, gibt er zu.

12:37 Uhr: „Es ist meine Aufgabe, über Lösungen nachzudenken. Es ist uns lange gelungen, die Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir haben versucht, viel Erfahrung und andere Spielertypen reinzubringen“, sagt Terzic. Diese Aufgabe stehe dem BVB auch die nächsten Jahre bevor. „Das ist nicht so leicht. Es wird immer diese Rückschläge geben können.“ Er kündigt eine Serie an, weiß aber nicht, wofür die reichen wird.

12:36 Uhr: „Die Kritik der Fans ist komplett verständlich“, sagt Terzic. „Wir wissen, dass wir in Vorleistung gehen müssen, um den Fans ein gutes Gefühl geben zu können.“

Brunner steht im BVB-Kader gegen RB Leipzig

12:35 Uhr: „Es war ein extrem enttäuschender Abend, ein gebrauchter Tag“, sagt Terzic. Am Donnerstag fand direkt die Analyse statt. „Der klare Auftrag ist es: das schnellstmöglich besser zu machen.“ Er will eine Reaktion wie gegen Newcastle nach dem Spiel gegen den FC Bayern sehen.

12:34 Uhr: Paris Brunner trainiert mit der Mannschaft - und wird im Kader stehen: „Das ist der klare Plan.“

12:32 Uhr: Niklas Süle und Gio Reyna sind wieder im Training, beide sollen gegen RB Leipzig spielen. Hinter den Einsätzen von Marcel Sabitzer und Marius Wolf stehen Fragezeichen. Youssoufa Moukoko hat einen Muskelfaserriss. Julian Ryerson hat sich am Knie verletzt.

Nach den beiden schwachen Auftritten am vergangenen Sonntag in Leverkusen (1:1) und dem desolaten Aus im DFB-Pokal unter der Woche beim VfB Stuttgart muss sich Trainer Edin Terzic erklären. In beiden Partien wählte er einen defensiven Ansatz, seine Spieler machten sich das Leben zudem zusätzlich mit teils katastrophalen Leistungen schwer.

Am Freitagmittag steht Terzic auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig auf der Pressekonferenz live Rede und Antwort.

