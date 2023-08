BVB-Profi Felix Nmecha: So ist der Stand um seine Fitness

Chicago. Im Test gegen den FC Chelsea kann Borussia Dortmunds Zugang wieder mitwirken. Anschließend spricht er über seine Ziele.

Von Trainer Edin Terzic gab es eine innige Umarmung. Dieser Auftritt, das war in dieser Szene, die sich am Mittwochabend in den Katakomben des Soldier Field in Chicago abgespielt hat, zu erkennen, hat Felix Nmecha einiges bedeutet. Zum ersten Mal während Borussia Dortmunds Werbe-Tour durch die USA konnte der 22-Jährige in einem Test mitwirken, der BVB spielte 1:1 (0:0) gegen den FC Chelsea. Die beiden Partie gegen San Diego Loyal (6:0) und Manchester United (3:2) verpasste der Mittelfeldspieler aufgrund von Muskelproblemen.

"Natürlich wollte ich jetzt viel spielen. Aber es war die richtige Entscheidung, mit meinem Oberschenkel kein Risiko einzugehen. Es ist gut, dass es jetzt viel besser ist", sagte Nmecha in einer Medienrunde. Wann er in der Startelf stehen will? "Im ersten Spiel. Das ist mein Ziel."

BVB: Felix Nmecha ist einer der Nachfolger für Jude Bellingham

Der Klub hatte für das Gespräch mit den Journalisten die Bedingung gestellt, dass keine Fragen zu den aktuellen Vorwürfen der Homo- und Transphobie gestellt werden. Interviewanfragen an Nmecha für das Trainingslager hatte Dortmund abgelehnt, auch an einer der Medienrunden nach den Einheiten nahm Nmecha nicht teil.

Der frühere Wolfsburger ist gemeinsam mit Marcel Sabitzer (29) einer von zwei Nachfolgern des zu Real Madrid abgewanderten Real Madrid. "Sie wollen, dass ich mit Selbstbewusstsein spiele und meine Fähigkeiten einbringen kann – und so hoffentlich helfen kann", sagte Nmecha. Und welche sind das? "Ich will immer den Ball haben, kreieren, auch für die Mannschaft kämpfen.“

