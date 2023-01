BVB-Profi Haller sendet Videobotschaft: "Ich bin zurück"

Dortmund. Sebastien Haller verkündet nach seiner Krebsdiagnose eine hoffnungsvolle Botschaft. Seine Bundesliga-Premiere beim BVB ist noch weit entfernt.

Sebastien Haller strampelte fleißig auf dem Ergometer und schwang im Kraftraum die Kugelgewichte, ehe der Stürmer von Borussia Dortmund nach monatelangem Kampf gegen den Krebs die frohe Botschaft selbst verkündete.

"Ich bin endlich wieder zurück", sagte Haller in einer 14-sekündigen Videobotschaft auf Instagram: "Es war nicht so einfach, aber mit eurer Unterstützung ist es mir leichter gefallen. Jetzt freue ich mich, euch wiederzusehen."

Ersatz für Erling Haaland

Mit Einbruch der Dunkelheit fuhr der Nationalspieler der Elfenbeinküste, im Sommer als Ersatz für Erling Haaland für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam geholt, am Montag in einer dunklen Luxuskarosse am Trainingsgelände im Dortmunder Stadtteil Brackel vor, zahlreiche Fotografen und Kamerateams erwarteten ihn.

Auf dem Weg zum Comeback ist Hallers Teilnahme an Teilen der Leistungsdiagnostik ein wahrer Meilenstein - auch wenn seine Bundesliga-Premiere für den BVB noch weit entfernt ist.

„Die letzten Wochen sind sehr positiv verlaufen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der Bild: „Er ist unglaublich positiv, will zurück auf den Platz. Wir werden ihn auf diesem Weg weiter begleiten.“ Behutsam wollen sie den Torjäger aufbauen, auch ein Datum für die Rückkehr ins Mannschaftstraining gibt es daher noch nicht.

Am Freitag nach Marbella

Laut Ruhr Nachrichten soll Haller aber am Freitag mit ins Trainingslager nach Marbella in Spanien reisen. Es wäre ein weiterer Schritt zurück in die Normalität.

Von dieser kann seit der Schock-Diagnose Hodentumor im Juli keine Rede mehr sein. Haller quälte sich durch eine Chemotherapie. In einem ersten Schritt war zudem der befallene Hoden entnommen worden, Ende November folgte eine zweite Operation, um den Tumor vollständig zu entfernen. Seitdem kämpft der 28-Jährige um den Traum vom Comeback, dem er nun ein ganzes Stück nähergekommen ist. (sid)

