BVB-Profi Mario Götze hat keine Zukunft in Dortmund

Die Nachricht entfaltete schon gar keine Brisanz mehr, als der Kicker am Montag seine große Umfrage unter den Bundesliga-Profis veröffentlichte. Diese haben BVB-Profi Mario Götze zum Absteiger der Hinrunde gewählt. Mal wieder. "Dreimal holte Götze den zweifelhaften Titel des Absteigers", schreibt das Magazin.

BVB-Hinrunde verlief für Götze unglücklich

Die Hinrunde war für Mario Götze also wiedermal eine verkorkste. Obwohl er im letzten Spiel, bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, ein Tor erzielte. Meistens hockte der Weltmeister von 2014 allerdings auf der Bank. Im Mittelfeldzentrum benötigt ihn Trainer Lucien Favre nicht. Im Sturmzentrum vertraute Favre am Ende lieber Thorgan Hazard. Paco Alcácer tummelt sich ja auch noch im Kader. Nun hat der BVB im Winter in Erling Haaland (für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg) eine weitere Nummer 9 verpflichtet.

Deswegen hat Mario Götze keine Zukunft in Dortmund.

Und anscheinend ist diese Erkenntnis mittlerweile auch bei ihm selbst gereift. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll er sich entschieden haben, seinen am Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Dies überrascht kaum. Denn Götze hat sein Zögern bei der Vertragsverlängerung immer damit begründet, dass er erst einmal abwarten wolle, wie sich seine sportliche Perspektive im Revier entwickelt. Nun, nach dem Haaland-Transfer, wird Götze endgültig nicht mehr gebraucht.

BVB-Profi Götze wird sein Top-Level nicht mehr erklimmen

Mario Götze erzielt das Tor seines Lebens: das 1:0 gegen Argentinien im WM-Finale 2014. Später kehrte er zum BVB zurück.

Wer sich zuletzt im Dortmunder Umfeld umhörte, erfuhr, dass auch die BVB-Verantwortlichen nicht mehr wirklich mit Götze planen. Längst ist die Erkenntnis gereift, dass es dem einstigen großen Talent mittlerweile an Explosivität, Tempo, Durchsetzungsvermögen fehlt. Sein schon erreichtes herausragendes Level wird Götze nicht mehr erklimmen.

Und nun? Es bleibt Götze zu wünschen, dass er bei einem anderen Klub doch noch sein Glück, seinen Frieden findet. Beim BVB wird dies nicht mehr gelingen.